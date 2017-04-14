Поздравление Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева

Уважаемые ветераны и сотрудники газеты «Советская Чувашия», дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с замечательным юбилеем — 100-летием со дня выхода первого номера издания!

Этот юбилей, без преувеличения, очень значимая дата для жителей Чувашской Республики. Своего рода предвестие главных событий ближайшего времени, 550-летия Чебоксар и 100-летия Чувашской автономии. Такое совпадение не случайно, ведь «Советская Чувашия» весь век своего существования, номер за номером служила зеркалом дня сегодняшнего, отражала чаяния и ожидания людей.

С ней появлялись первые производства, колхозы и совхозы, строились первые в крае заводы и фабрики, развивались строительная индустрия и социальная сфера. Многие сотрудники издания защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Газета в 40-е годы прошлого века звала на борьбу с фашизмом, а после Победы — на восстановление народного хозяйства. Ход всех крупных строек в республике буквально день за днем освещался на страницах «Советской Чувашии».

Сохраняя славные традиции, «Советская Чувашия» творчески их развивает и становится крупным медиахолдингом, шагая в ногу с веком электронных технологий.

Благодарю ветеранов и коллектив газеты за высокий профессионализм, верность избранному делу, объективность и активную гражданскую позицию.

Желаю новых творческих успехов, преданных сторонников, дальнейшего роста тиражей и читательской аудитории.

С юбилеем вас, дорогие друзья!