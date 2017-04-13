Подписано соглашение с МГУ

11 апреля в Москве в рамках расширенного заседания Совета Евразийской ассоциации университетов состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Чувашской Республикой и Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова. Свои подписи в документе поставили ректор МГУ Виктор Садовничий и Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии поблагодарил ректора за плодотворное взаимодействие. Он обратил внимание, что стабильно высокой остается доля выпускников школ Чувашии, поступающих в ведущие высшие учебные заведения страны. Особой популярностью у наших выпускников пользуется МГУ, где сегодня обучаются более 500 выходцев из Чувашии.

Виктор Садовничий отметил, что в Чувашской Республике значительное внимание уделяется развитию системы образования, и поблагодарил Главу республики за плодотворную работу. «Сегодня мы наметили новые горизонты, расширили сотрудничество. Для нас большая честь служить регионам, обмениваться студентами и преподавателями. Россия богата регионами!» – отметил ректор.

С учетом предложений ученого совета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, членов Совета старейшин при Главе республики, обращений педагогов и родителей Михаил Игнатьев наградил Виктора Садовничего за вклад в развитие образования и науки в Чувашии медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

А вчера Михаил Игнатьев принял участие в расширенном заседании Коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации, где подводились итоги работы министерства в 2016 году и ставились задачи на 2017 год, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Фото cap.ru: На предприятиях и в вузах Чувашии на ответственных постах успешно работают много выпускников МГУ.