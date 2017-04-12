Глава Чувашской Республики и ректор Московского государственного университета подписали соглашение о сотрудничестве

11 апреля в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках расширенного заседания Совета Евразийской ассоциации университетов состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Чувашской Республикой и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». Свои подписи в документе поставили ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий и Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии поблагодарил ректора МГУ за плодотворное взаимодействие. Он обратил внимание, что стабильно высокой остаётся доля выпускников школ Чувашии, поступающих в ведущие высшие учебные заведения страны. Особой популярностью у выпускников школ пользуется Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. На сегодняшний день в МГУ обучаются более 500 выходцев из Чувашии. Наибольшей популярностью пользуются физико-математическое направление, гуманитарные науки, юриспруденция, химическое и биотехнологическое направление, экономика и управление, естественные науки. «Уверен, что соглашение даст новый импульс взаимодействию республики и ведущего вуза России, Московского государственного университета», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Виктор Садовничий отметил, что в Чувашской Республике значительное внимание уделяется развитию системы образования, и поблагодарил Главу республики за плодотворную работу.

Отметим, Евразийская ассоциация университетов была создана на Учредительном съезде в 1989 году как Ассоциация университетов СССР по инициативе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, поддержанной двадцатью крупнейшими университетами Советского Союза. В 1992 году Ассоциация была преобразована в Евразийскую ассоциацию университетов, в которую входят 139 университетов.

Как отметил Виктор Садовничий, сегодня в мероприятии приняли участие ректоры 38 университетов, чрезвычайные и полномочные послы 5 государств, представители ассоциаций педагогических и технических вузов.

Чувашию на Евразийской ассоциации университетов представили министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев, ректор Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Андрей Александров, советник Главы Чувашской Республики Лев Кураков.

В ходе заседания Ассоциации обсуждено участие евразийских университетов в Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета», инновационные подходы в управлении университетом. Было отмечено, что главная цель Московского международного рейтинга университетов – создание качественной новой системы глобальной оценки университетов мира для адекватной оценки потенциала высшей школы России, стран БРИКС и иных государств на международном рынке образования.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики