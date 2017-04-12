Житель Чебоксар более 20 лет незаконно получал двойную пенсию. «Набежало» более шести миллионов рублей…

В полицию обратилось руководство местного отдела Пенсионного фонда Российской Федерации. В ходе проверки сотрудники фонда выявили, что уроженец Мариинско-Посадского района Чувашии обеспечил себе безбедную старость, получая пенсию одновременно в нашей республике и в Марий Эл. В принципе, как работнику летно-испытательного состава, ему и так было назначено очень достойное ежемесячное пособие, которое большинству пенсионеров и не снилось – порядка девяноста тысяч рублей, но их бывшему военному показалось недостаточным.

В советское время он работал летчиком-испытателем на авиационном заводе на территории Украины, а в 1994 году решил вернуться обратно. Пользуясь некоторой неразберихой с различными учетами в период распада СССР, мужчина дважды обратился за получением гражданства России, в итоге став обладателем сразу двух паспортов вновь обретенной родины.

Прописавшись у знакомых в столице Башкирии, еще с временным удостоверением личности, выданным МВД Харькова, переселенец обратился в уфимские пенсионные органы с заявлением о назначении ему российской пенсии. А позже, переехав в Чувашию, уже по российскому паспорту оформил пенсию еще и в Новочебоксарске.

Ныне проживающий в Чебоксарах пенсионер-миллионер говорит, что сделал это без злого умысла, однако начальник отделения следственной части Следственного управления УМВД России по городу Чебоксары Сергей Шмаков убежден в обратном. Помимо использования двух паспортов, обвиняемый всячески «заметал следы» и другими способами. Так, из Башкирии он якобы перебрался в один из населенных пунктов Марий Эл, после чего пособие стали переводить туда. На самом деле, наш земляк всего лишь ради прописки приобрел там какой-то заброшенный домишко за бесценок, появляясь в деревне раз в год, чтобы заплатить налог.

На фоне подобных уловок оправдания подследственного о случайности многолетнего получения двойной пенсии выглядели действительно не слишком убедительно. 77-летнему чебоксарцу было предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Миллион двести тысяч горожанин сразу вернул чувашскому отделу ПФР, кроме того, следствие наложило арест на многочисленные земельные участки обвиняемого, другие объекты недвижимости в Чувашии и Марий Эл на пять с лишним миллионов рублей. Если их владелец не вернет оставшуюся сумму задолженности пенсионным органам, ущерб будет возмещен после реализации арестованного имущества.

На старости лет лишать свободы пенсионера не стали: Калининский районный суд приговорил его к условному наказанию с испытательным сроком в полтора года. Решение пока не вступило в законную силу.