Пасхальное послание

митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, главы Чувашской митрополии, боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Чувашской митрополии, Чебоксарско-чувашской епархии Русской православной церкви

Возлюбленные о Господе, досточтимые пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!

По милости Божией мы вновь достигли благословенного дня – Светлого Воскресения Христова, когда Бог совершил спасение рода человеческого.

Как весеннее солнце пробуждает землю к жизни, так и Воскресение Спасителя Мира наполняет души верующих Божественным светом и приобщает нас к Царствию Небесному.

В лице Адама человек своим грехопадением удалился от Бога, унаследовал смерть, утратил истинный смысл своего назначения.

Христос Своим Воскресением обновил в сердцах людей подлинную радость – веру во всеобщее Воскресение. Мысль о смерти уже не приводит человека к унынию, а через уныние – к отчаянию.

Много чудес творил Иисус Христос для доказательства Своего Божественного учения. Но Воскресение Христово было чудом из чудес, которое окончательно поразило неверие и утвердило истину Христову.

Это событие действительно послужило основным камнем для всего здания христианского вероучения. Воскресение Христово стало твердой опорой убеждениям человеческим. От кратковременности своей земной жизни человек верою в Воскресение вступил в область бытия вечного, духовного, ибо Христос «смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

Возлюбленные о Господе, дорогие братья и сестры!

Пройдут века, и всегда в светлую ночь Воскресения всякий по-своему будет переживать это таинственное событие. Ничто в мире не способно поднять разумное чувство человека до такого понятия о смысле жизни, как святое Воскресение, сделавшее жизнь человека достоянием вечного торжества, если только он сам себя не лишит такового.

Празднуя Светлое Воскресение, Пасху Христову, будем и мы, дорогие братья и сестры, стремиться жить по заповедям Евангелия, будем просить Его исцеления не только от телесных недугов, но и от душевных язв, будем смирять себя перед Богом. И именно таким образом мы сможем пребывать со Христом уже здесь, на земле, став наследниками вечной жизни, которая ныне явилась нам в Преславном Его Воскресении!

Направим же свои труды на дела милосердия, образование и духовное просвещение, христианское воспитание детей и юношества, церковное окормление воинства, попечение о находящихся в узах, об одиноких, болящих и обездоленных.

Будем стремиться проводить нашу жизнь в духе любви, исполнения заповедей Господних, чтоб удостоиться быть истинными чадами Божьими, наследниками Царства Небесного.

Лучезарный Свет Воскресения Христова и неизреченная любовь Божия да пребывают всегда со всеми вами!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Божией милостию смиренный

ВАРНАВА,

митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии

Пасха Христова

г. Чебоксары

2017 год

Фото Геннадия ВЕРБЛЮДОВА из архива редакции