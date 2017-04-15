О чем писала газета в годы войны

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

«…в районе Сталинграда продолжаются ожесточенные бои… Советские летчики самоотверженно ведут борьбу с численно превосходящими силами немецкой авиации. Младший лейтенант Кочетов за один день сбил «Юнкерс–87» и «Мессершмитт-100». Два вражеских истребителя уничтожил старшина Гультяев. Лейтенант Федоров за два дня сбил «Мессершмитт-109» и «Макки–200».

2 октября 1942 года

Примечание «СЧ»: младший лейтенант Кочетов — уроженец г. Алатыря Александр Кочетов, в апреле 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

«Окончательный разгром немецких полчищ под Сталинградом вызвал в Ядринском районе новый патриотический подъем. За последние дни резко усилился приток подарков для героических бойцов Красной Армии. Колхозники, рабочие и служащие района подготовили к отправке на фронт 720 кг мяса, 130 кг сливочного масла, 200 литров вина, 120 кг махорки. 2 тонны муки, 25 кг меда, более 100 кг лука и много других продуктов… Индивидуальные посылки сопровождаются теплыми письмами. Работница спиртзавода т. Комарова пишет: «Примите, товарищи бойцы, мой скромный подарок. Вместе с вами мы радуемся вашим боевым успехам. Ждем вас с победой. До скорого свидания».

7 февраля 1943 года

ДРОВОЛЕСОЗАГОТОВКИ — ОБОРОННОЕ ЗАДАНИЕ РОДИНЫ

«Поставка дров железнодорожному транспорту и крепежного леса угольной и горнорудной промышленности является одним из наиболее ответственных заданий трудящимся нашей республики… Задание по поставке топлива транспорту за второй и третий квартал успешно выполнили Кирский лесопункт, Мариинско-Посадский и Чебоксарский районы. Успех достигнут благодаря тому, что там правильно провели мобилизацию и боролись с текучестью, за закрепление рабочей силы. Средняя продолжительность в лесу одного рабочего из Мариинско-Посадского района более чем в три раза превышает продолжительность работы одного рабочего из Порецкого района. В результате производительность мариинско-посадских лесорубов выше».

10 октября 1944 года

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

«С 1 по 10 октября в пяти городах и девяти районных центрах республики проходит комсомольско-молодежный кинофестиваль… В Алатырском кинотеатре с большим успехом прошли фильмы «Ленинград в борьбе», «Щорс», «Богдан Хмельницкий» и «Радуга»… В большинстве городов перед показом картин проводились лекции или беседы… Перед демонстрацией фильма «Сталинград» майор т. Егоров в Ядринском кинотеатре провел лекцию на тему «Сталинград — город славы русского оружия».

8 октября 1944 года

НА ПОКУПКУ ВТОРОГО БОЕВОГО САМОЛЕТА

«В ответ на обращение колхозников Чебоксарского района об усилении помощи фронту в решающий период войны коллектив эвакогоспиталя, где начальником тов. Соколов, решил из личных сбережений работников госпиталя купить для Красной Армии второй боевой самолет. Сбор средств среди членов коллектива госпиталя начался».

22 октября 1944 года

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

«В течение 20 октября в Северной Трансильвании наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели населенными пунктами Фернези-Десус, Рошиорь, Егериште, Килия, Соконзел, Корны, Ходод, Чехал, Дижир, Итэу.

Войска 3-го Украинского фронта совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии в результате упорных боев завершили уничтожение немецкого гарнизона в городе Белград и 20 октября освободили столицу союзной нам Югославии от немецких захватчиков…»

22 октября 1944 года