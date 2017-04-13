О высоких градусах и… «гармошке» в теплотрассах

В филиале «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс все готово к проведению намеченных на 18–20 апреля испытаний тепловых сетей Новоюжного и Центрального районов г. Чебоксары на максимальную температуру. Энергетики напоминают: отнестись к их проведению со всей серьезностью необходимо и самим потребителям. О нюансах предстоящих испытаний нам рассказал технический директор – главный инженер Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии Александр НЕВСКИЙ.

ГОРЯЧИЕ ИСПЫТАНИЯ

Испытания и последующее устранение выявленных дефектов будут способствовать качественной подготовке теплосетевого хозяйства к следующему отопительному сезону, надежному теплоснабжению потребителей.

– В рамках подготовки к ОЗП мы проводим четыре вида испытаний теплосетей, – отметил Александр Владимирович. – Это, во-первых, ежегодные гидравлические испытания. Нынче они пройдут после майских праздников: в Чебоксарах предварительно запланированы на 11–12 мая, в Новочебоксарске – на 17–18 мая. Раз в пять лет также испытываем сети на гидравлические и тепловые потери. Сроки проведения испытаний теплосетей на расчетную максимальную температуру определяет руководитель организации эксплуатирующей теплосети. К ним, последним, как раз и приступим во вторник, 18 апреля.

Это не прихоть энергетиков, все работы согласованы с администрацией столицы республики, и выполняют их в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Минэнерго России. Причем подобные испытания проходят во всех городах страны. После проверки сетей в Чебоксарах такие же работы на следующий год проведут и в Новочебоксарске.

Если при гидравлических испытаниях под высоким давлением проверяются прочность трубопроводов, задвижек, то испытания на расчетную температуру преследуют иные цели – энергетики определяют состояние компенсирующих устройств тепловых сетей.

ФИЗИКА ОНА И ПОД ЗЕМЛЕЙ ФИЗИКА

Дело в том, что теплотрассы эксплуатируются в постоянно меняющемся диапазоне температур. «Вода, подаваемая от ТЭЦ в трубопроводы, может достигать 130–150 °C – такая максимальная температура теплоносителя предписана для нашей климатической зоны», – уточняет руководитель предприятия. При неотложных ремонтных работах зимой, скажем, в 30-градусный мороз, горячая вода из сетей откачивается – значит, трубопроводы остывают. Словом, разброс температуры огромный. А металл имеет высокую тепловую проводимость – очень чувствителен к изменению температуры. Поэтому при высокой температуре трубы удлиняются. Если кирпич, раскаляясь, «увеличивается» всего-то на доли миллиметров, то, скажем, 100-метровая металлическая труба при плюсовых 100 градусах удлиняется, не поверите, почти на 10 сантиметров! Если это не учитывать, то при протяженности сети в несколько сотен метров или километров, могут возникнуть серьезные повреждения.

И куда, спрашивается, девать эти «лишние» сантиметры зажатой под толстым слоем грунта трубе? Именно поэтому, планируя системы трубопроводов, проектировщики предусматривают их возможность удлиняться или сжиматься, делая участки магистрали не слишком длинными, компенсируя напряжение за счет изгибов и поворотов. Такая эластичная конструкция способна к самокомпенсации. Если же этого недостаточно для гашения возможных нагрузок, используют специальные устройства – трубопроводные компенсаторы.

«Они как раз и позволяют компенсировать изменение длины трубы, – раскрывает секреты физики Александр Невский. – На наших теплотрассах в основном используются сильфонные компенсаторы. Соединяя собой два конца трубопровода, они работают как меха гармошки: при «холодной» трубе растягиваются, а когда трубопровод нагреваясь удлиняется, компенсаторы сжимаются».

УК НА ЗАМЕТКУ

Эти устройства надежные, но и они со временем изнашиваются – проверить их на прочность и позволяют испытания на расчетную температуру. В последние годы Чебоксарская ТЭЦ-2 температуру подаваемого в город теплоносителя выше 115–120 °C не поднимала, тем не менее в ходе испытаний кратковременно она будет повышена до 130 градусов. Такой «запас» позволит быть уверенным, что в зимний период максимума нагрузок с трубопроводами ничего не случится. Если в ходе испытаний выявятся повреждения, в период ремонтной кампании есть возможность их устранить – для этого и проверяют трубы именно в конце отопительного сезона.

Испытаниям подвергнут магистральные и распределительные тепловые сети контура ТЭЦ-2, от теплоисточника до тепловых узлов в жилых зданиях. Горячее водоснабжение в целях безопасности населения на это время будет отключено у всех потребителей, запитанных от станции. В жилые дома, конечно, теплоноситель температурой 130 °C подавать не будут. На входе в дом горячая вода смешивается с водой из «обратки» – в батареях в квартирах температура не должна превышать 90 градусов. Да, все равно будет жарко – придется потерпеть. «Для испытаний нам нужно отправить «горячую волну» и получить ее в охлажденном виде. Без системы отопления жилого массива этого никак не сделать», – объясняют энергетики.

И еще один момент: если в домах нет теплового узла смешения горячей и остывшей обратной воды (таких в числе отапливаемых от ТЭЦ-2 863 многоквартирных домов немало) или занижен коэффициент смешения, то в этих домах во избежание аварий и для обеспечения безопасности населения отопление временно будет отключено.

Безусловно, большая ответственность во время испытаний ложится и на управляющие компании. С их представителями в райадминистрациях города проведены совещания. Все предупреждены – они подтвердили готовность к испытаниям. И необходимость отключения отопления по каждому конкретному зданию будет определять именно УК, отвечающее за его обслуживание. Впрочем, если даже придется остаться без тепла – не беда, на дворе уже установилась устойчивая плюсовая температура.

НЕ ИГРАТЬ, НЕ ПАРКОВАТЬСЯ!

Почему бы для обеспечения более комфортных условий для потребителей не совместить гидравлические испытания с испытаниями на максимальную температуру теплоносителя?

На этот вопрос из уст Александра Невского прозвучал категоричный ответ:

– Ни в коем случае! При гидравлических испытаниях в целях безопасности мы снижаем температуру сетевой воды до 40 градусов. Давление очень большое – 15–20 атмосфер. А если трубу прорвет? Представьте, что может случиться при таком давлении, если температура теплоносителя будет 130 °C! Это даже не вода, а пар – фонтан пара высотой до 200 метров! Поэтому при испытаниях на расчетную температуру мы, наоборот, снижаем давление в трубах.

И даже при этом энергетики напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности:

– если увидели пар над проезжей частью, тротуаром, обойдите то место – под асфальтом могла образоваться промоина;

– не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам;

– не подходите к припаркованному в зоне разлива автомобилю;

– избегайте проезда и стоянки на тепловых камерах, люках;

– разъясните детям опасность игр на объектах теплосетевого хозяйства.

При обнаружении на участках теплосетей течи горячей воды, парения и промоин грунта сообщить о случившемся горожане могут в ЕДДС г. Чебоксары (тел. 0-74), оперативно-диспетчерскую службу Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии ((8352) 63-04-11, 24-41-42) или филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (8352) 22-52-02, 22-53-49, 22-53-48, 22-53-45).

Если горячая вода сочится в доме или в квартире – звоните в управляющую компанию. Не смогли дозвониться – набирайте вышеперечисленные номера диспетчерской службы или энергокомпании.

Александр Невский: «Во время испытаний температура в этой трубе составит 130 °C».

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