Оформить недвижимость стало проще

От Ольга Казаковаaccess_time39 минут назадchat_bubble_outlineОставить комментарий

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КВАРТИРА…

Вот уже три месяца процедуру оформления недвижимости регулирует новый федеральный закон. О том, какие изменения он принес владельцам квадратных метров и земельных участков, рассказала на пресс-конференции руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.
Так, например, нововведения затронули процедуры регистрации прав и кадастрового учета. Теперь можно подать общее заявление и на то, и на другое и в результате получить единый документ из Реестра недвижимости. Согласно новому закону кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права подтверждается выпиской из ЕГРН, а регистрация договора или иной сделки – специальной регистрационной надписью на документе о сделке.
«Законом установлены четыре случая единовременной подачи и на регистрацию, и на кадастровый учет. Это создание нового объекта недвижимости, разделение объекта или земельного участка, слияние, снятие с учета и образование части объекта. Таким образом, для заявителя новая процедура стала удобнее старой. Раньше нужно было обращаться в кадастровую палату, потом в Росреестр, теперь это одна процедура. Сократился и срок оказания государственной услуги – до 7 дней», – отметила Екатерина Карпеева.
Еще одно изменение касается приема документов. Теперь для оформления прав на квартиру, находящуюся в другом регионе страны, вовсе необязательно туда ехать. С 1 января этого года в России действует экстерриториальный принцип приема-выдачи документов. Воспользоваться таким правом можно, обратившись в центральный аппарат Управления Росреестра по Чувашии. Государственный регистратор в другом регионе проведет правовую экспертизу документов и, если все в порядке, подтвердит право заявителя. Специалисты Росреестра утверждают, что электронные каналы связи, по которым передают такие документы, надежно защищены и за сохранность сведений беспокоиться не стоит. С начала года в Чебоксарах уже подано около 140 подобных заявлений. Жители республики регистрировали недвижимость в Нижегородской области, Надыме, Йошкар-Оле, Красноярске, Екатеринбурге.
Ряд изменений связан с «дачниками». С нового года зарегистрировать права на строения, расположенные на дачном или садовом участке, можно только при наличии технического плана. Для его изготовления необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Он проведет обмеры постройки и определит точные координаты объекта.
Руководитель ведомства также напомнила, что на портале госуслуг жителям республики доступны услуги Росреестра в электронном виде. В новом сервисе «Личный кабинет правообладателя» владельцы квартир, земельных участков, домов, могут просматривать сведения обо всех своих объектах недвижимости, получать уведомления об изменениях, фактах наложения или снятия арестов на объект.

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