От юбилея к юбилею

1977, АПРЕЛЬ

Дружба на века

«…Несколько лет назад, когда началась застройка новоюжного жилого массива в Чебоксарах, на карте города появилась улица, названная в честь венгерской области-побратима Чувашии, — Хевешская. Еще одна улица получила название Эгерской.

А венгерские друзья новый микрорайон Эгера назвали Чебоксарами. Здесь уже живут тысячи людей. Эгерские Чебоксары застраиваются высотными домами с улучшенной планировкой…»

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Село слушает оперу

«Над вешними полями туманится пар. Пройдет немного времени, и здесь будет царить несмолкаемый гул весенне-полевых работ. Труженики колхозов и совхозов выйдут на битву за богатый урожай. Впереди немало беспокойных дней. А сегодня… В выходной день из Батырева выехало шесть автобусов. В них — труженики полей и ферм, учителя, школьники. У слушателей народного университета музыки — их 150 человек?— очередное занятие: нынче они будут слушать в Чебоксарах оперу «Нарспи»…»

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На радость детворе

«В Новочебоксарске, в доме № 11 по улице Комсомольской, открылась комната игральных автоматов.

Здесь теперь постоянно собирается детвора. Ребята с большим удовольствием участвуют в морских и воздушных «боях», по сложному маршруту ведут пассажирские самолеты. Особенно популярен среди мальчиков автомат «Ни пуха ни пера». Самым метким автомат выдает премии?— разрешает пострелять вновь, вне очереди».

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Навигацию открыл «Михаил Сеспель»

«На Волге у Чебоксар началась навигация. Открыл ее теплоход «Михаил Сеспель» Чебоксарского речного порта Волжского объединенного речного пароходства… Следом в плавание вышли теплоходы «Ом-361» и «Стремительный»…

Пополнился в этом году флот наших речников. Среди пассажирских судов новый «Метеор-23», а на перевозке грузов будет занят «Волгарь-17». Нынче же чебоксарцы получат новое пассажирское судно катамаранного типа?— первое такое судно на Волге».

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Счастливые билеты

«Билеты праздничного выпуска денежно-вещевой лотереи РСФСР, приуроченного к Международному женскому дню 8 Марта, оказались счастливыми для многих жительниц нашего города.

З. Иванова выиграла мотоцикл «ИЖ-Планета-3», А. Илларионова и А. Черноярова стали обладательницами женских часов. Ковры фабричной работы выиграли Т. Орехова, Г. Логинова и другие, холодильник «ЗИЛ» — Л. Сенькова.

Всего по лотерейным билетам этого выпуска сберкассы города выплатили выигрышей более чем на 20 тысяч рублей».

1987, АПРЕЛЬ

Читатель — газета

«С начала года редакция получила более пяти тысяч писем. Из них более двух тысяч опубликованы в газете. 1500 писем направлены на рассмотрение, на проверку и для принятия мер в организации, министерства и ведомства. На них получено около 1600 ответов.

С начала года в газете опубликовано 1230 статей, корреспонденций, заметок, писем, содержащих критику в адрес различных организаций и должностных лиц. На критические выступления поступило 140 ответов о принятых мерах…»

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Коммунист в перестройке: боец или наблюдатель?

«…Главное же сегодня, на мой взгляд, в том, чтобы каждый начал, так сказать, перестройку личную?— с отношения к работе, делам, жизни коллектива… — пишет электросварщик Канашского вагоноремонтного завода М. Киселев. — Я понимаю так: начать с себя?— это значит, работать с полной отдачей, не быть равнодушным к бесхозяйственности, любому непорядку, нарушению. Словом, не согласен я с мнением: пусть, дескать, начальство перестраивается, а я посмотрю, что из этого выйдет…»

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Заплещут в городе волны

«Вот и настал момент, которого горожане ожидали с особым интересом. Включены мощные насосы, в Чебоксарский залив пошла волжская вода. Начинаются испытания уникального комплекса гидротехнических сооружений… Площадь залива составляет примерно 23 гектара. Глубина его колеблется от трех до 4,5 метра. Бассейн примет приблизительно 600 тысяч кубометров воды…»

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Задержите безбилетника

«По поручению горкома народного контроля я побывал в Чебоксарском троллейбусном управлении, интересовался, как борются здесь с безбилетниками. Прямо скажу, некоторые цифры просто поразили. Например, в прошлом году, оказывается, было задержано 1935 «зайцев», штраф с которых превысил пять тысяч рублей. Только за февраль оштрафован 231 человек. А сколько еще безбилетников избежало штрафа?..»

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Обвиняется пьянство

«…Водкой торгуют в городе пять магазинов и один отдел. Удручающая картина у водочного магазина на улице Ярославской, что в трехстах метрах от конторы объединения «Продтовары». И это в центре города. Явно не на месте оказалась аналогичная торговая точка и на проспекте 9-й Пятилетки: неподалеку от нее открылся кинотеатр «Победа». Два этих заведения ужиться рядом не могут».

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В перерыве третьей смены

«На новый режим работы перешла столовая нового релейного корпуса, что на первой площадке Чебоксарского электроаппаратного завода. Теперь здесь можно пообедать и в третью смену.

…В десять вечера заступает на вахту повар третьего разряда Алина Софронова. А к двум часам ночи уже готовы дымящиеся щи, жаркое, крепко заваренный чай.

— Добро пожаловать к столу, — приглашает девушка тех, кто трудится в третью смену. А таких становится все больше, ведь предприятие постепенно переходит на новый режим работы».

1997, АПРЕЛЬ

Первая ласточка нашей печати

В праздновании 1 мая 1917 года участвовало до 4 тысяч горожан. Об этом «Чебоксарская правда» опубликовала 2 больших репортажа. В номере от 22 мая газета выдвинула такие лозунги: «Равная плата за равный труд», «8-часовой рабочий день на всех предприятиях», «1?мая?— рабочий праздник», «Охрана детского труда» и т.д. Газета также вела борьбу с идейными врагами. Вот названия некоторых статей: «Революция и хлеб», «Не слушайте клеветников»…

Арсений Изоркин, кандидат исторических наук

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Из хроники вчерашнего дня

В Алатыре прекратил существование последний ресторан. Раньше их было три, но ни один не выдержал отсутствия посетителей. Теперь в бывшем питейном заведении открылась пекарня с импортным оборудованием. Она первой начала выпекать длинные булки с иностранным названием.

Около 5 тысяч льняных скатертей прибыли из Новочебоксарска в столицу республики. Это подарки чебоксарцам — участникам войны и вдовам погибших солдат. В День Победы их вручат вместе с бутылкой водки «Чарка». Чебоксарцы получили скатерти в счет долгов перед бюджетом одного из предприятий.

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Жизнь пенсионерам осложняет еще и почта

Нешуточные страсти разгорелись в Ишлеях. Пенсионеры собрались перед местным почтовым отделением связи, ждали, когда привезут из Кугесь пенсию. Вот, наконец, появилась знакомая машина. Но желанных денег она не привезла. Почтальоны начали бойко разгружать мешки с мукой и другие товары ширпотреба. Тут старики совсем взбесились. «Не нужны ваши товары! Дайте нам наши деньги!» — выкрикивали они.

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Затоплены окрестности и часть Цивильска

Во время половодья на Большом Цивиле сельская администрация выделила жителям большую пластиковую лодку. На ней люди выбираются на работу или за продуктами, а в свободное время катаются детишки. Половодье для них радостное событие. Многие впервые видят столь широкий разлив. Хозяева, чьи хлева затопила река, переводят коров на веранду, а козы и телята поселились на чердаках домов. Одно утешает селян: за ущерб в стихийном бедствии они точно получат страховые суммы.

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Кассовые аппараты осваиваются в спокойной обстановке

Звонок из республиканкой налоговой инспекции поднял нас с фотокором в дорогу. Цель, как выяснилось на месте, — проверка наличия и правильности использования продавцами контрольно-кассовых аппаратов на вещевой ярмарке. Как только наша группа разделилась и начала работу, послышался шепоток: «Нагрянули…» Конспирация не помогла.

2007, АПРЕЛЬ

Цитата. Александр ЛЮБИМОВ, президент МедиаСоюза:

— Меняются эпоха, идеология, люди, но «Советская Чувашия» из десятилетия в десятилетие продолжает оставаться лидером информационного пространства в республике.

Есть уверенность в том, что коллектив редакции ждут новые профессиональные успехи, а «Советская Чувашия» будет и впредь радовать своих читателей объективной, интересной и своевременной информацией. Журналисты газеты всегда могут рассчитывать на нашу поддержку и дружбу.

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Для виртуальных читателей

В 2000 году первой из печатных СМИ Чувашии наша газета пробила окно в Интернет. Уже 3 марта по адресу www.sovch.chuvashia.com появились материалы, опубликованные в этот день в «Советской Чувашии». Сначала это были только наиболее значимые текстовые материалы, потом к ним добавились цветные иллюстрации. Посещаемость сайта в первые годы составляла 50–100 человек в день. Самыми активными пользователями виртуальной газеты остаются россияне, очень интересуются «Советской Чувашией» жители США (7 проц. от числа посетителей), за ними идут шведы, немцы и французы.

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Привет из космоса

В Центре управления полетами пошли на редкий шаг. В этом году впервые, учитывая огромные заслуги Чувашии перед отечественной космонавтикой, экипаж международной космической станции (МКС) персонально поздравил жителей республики с Днем космонавтики.

Еще ни один регион России не был удостоен такой чести. Видеозапись показывали многие телеканалы республики. Непосредственно к аудитории обратился 47-летний космонавт Михаил Тюрин. Прямое обращение из космоса имело в Чувашии большой резонанс. Это было неожиданно и необычно.

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Здесь будет «Новый город» заложен…

Чувашия попадает в число полутора десятков российских регионов, являющихся ориентиром на жилищно-строительном рынке. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик во время своего визита в республику.

Знакомство со строительными площадками С. Круглик начал с «Нового города». Города, правда, еще нет, но уже в мае на пустыре возле деревни Пихтулино заурчат бульдозеры.

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«Единая Россия» умыла Ильича

Если памятник стоит на центральной площади города?— значит, это кому-нибудь нужно. Но вспоминать о монументе нужно не только по большим революционным праздникам. Поэтому члены партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия» пришли к памятнику В. Ленину на площади Республики не с гирляндами цветов, а с ведрами и тряпками. Добровольные мойщики философий не разводили, в политику не лезли. Просто поработали ударно и от души. Владимир Ильич, кстати, одобрял именно такой подход к делу.