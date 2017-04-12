От читателя и зрителя до Президента

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Вдова ветерана Великой Отечественной войны Любовь Шипулина из Пильнинского района Нижегородской области долгое время не могла получить положенную ей денежную компенсацию на улучшение жилищных условий. Добиться справедливости и переехать из чужого деревянного дома без удобств в собственную благоустроенную квартиру во многом помогли сюжеты Марии Соколовой с ГТРК «Нижний Новгород»…

Профессионально осветить плохое качество дорог, проблемы образования и экологии, имеющую место коррупцию, а где-то и кардинально улучшить ситуацию смогли своими работами 443 региональных журналиста, блогера и фотокорреспондента, завоевавшие наряду с Марией Соколовой звания лауреатов Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Среди победителей, получивших возможность поучаствовать в медиафоруме Общероссийского народного фронта, прошедшем 1-3 апреля в Санкт-Петербурге, были и представители Чувашии. Это Джульетта Федорова («Советская Чувашия»), Ольга Яковлева («Национальная телерадиокомпания») и Евгений Петров («Мой город Чебоксары»).

Эксперты ОНФ рассказали со сцены медиафорума о первых отметках на карте убитых дорог и интерактивной карте свалок, о Центре мониторинга благоустройства городской среды. Эти приоритетные проекты ОНФ уже не раз освещались на страницах «СЧ». А вот проекты «Народная оценка качества» и «Равные возможности детям» большинству еще незнакомы. В рамках первого из них каждый посетитель сможет оставить свой отзыв о работе госучреждений на специальном сайте. Для реализации второго предлагается принять закон, согласно которому школьники получат возможность «расплачиваться» за кружки и секции именными сертификатами. В некоторых регионах страны механизм уже был успешно опробован.

На тематических площадках разговор шел о журналистских антикоррупционных расследованиях, российских праздниках, проблемах регионального телевидения и печатных СМИ. В рамках работы секции «Активность и самореализация молодежи» директор «Роспатриотцентра» и координатор Всемирного фестиваля молодежи и студентов Ксения Разуваева призвала всех регистрироваться на сайте ВФМС и агитировать на это читателей, зрителей. Также Ксения с удовольствием поздравила «Советскую Чувашию» с юбилеем, пожелав «новых инфоповодов, творческих кадров и успехов в работе».

На «цеховой» площадке печатных СМИ шокировал присутствующих главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, заявивший, что не видит «ни одной причины, кроме привычки людей читать, по которой у печатных СМИ есть будущее». Коллеги с ним категорически не согласились и перешли к обсуждению насущных проблем – повышению тарифов Почтой России и трудностям развития киосковой сети.

Но самой долгожданной для журналистов и блогеров стала возможность задать вопрос Президенту России Владимиру Путину. Это можно было сделать, забросив записку с «самым лаконичным вопросом» в специальный стеклянный куб, или лично – на пленарном заседании с участием лидера ОНФ. Спрашивали обо всем – от возможности продолжения переселения из аварийного жилья (оно продолжится) и ограничений в Интернете (общий подход – можно все, что не запрещено законом) до любимого анекдота и пристрастий в еде (рисовая, пшенная и гречневая каши).