Островок свежей прессы

СНОВА ЗАРАБОТАЛ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

В витринах фирменного киоска «Советской Чувашии» в центре Чебоксар, на перекрестке улицы Гагарина и проспекта Ленина, вновь запестрели обложки газет и журналов.

Газетный «скворечник» на этом пятачке появился еще в 2003 году. Расположенный в оживленном месте, он сразу же нашел своего покупателя. Жители ближайших домов и те, кто работает рядом, получали здесь издания по подписке, а многочисленные прохожие буквально на ходу приобретали свежую прессу и необходимые мелочи.

Небольшой киоск был не только объектом торговли, но и местом, где вас могли выслушать. Многие постоянные покупатели с добротой вспоминают проработавших здесь долгие годы киоскеров Наталью Князеву и Галину Никитину, с душой подходивших к своему делу. Многолетних подписчиков они знали по именам, а сами покупатели, получив газету, не спешили уходить. Как с хорошими приятелями обсуждали с работниками киоска последние новости, делились рецептами приготовления блюд, житейскими историями. А с сентября прошлого года, с приостановлением работы киоска, вынуждены были отказаться от привычного ритуала…

За это время в самом акционерном обществе «Советская Чувашия» не раз подумывали о закрытии газетной точки. Однако киоск на улице Гагарина решено было сохранить. В коллективе уверены: киоск с печатной продукцией – это необходимый элемент городской культуры, который воспитывает привычку читать и, что тоже важно, делает путь от читателя к газете ближе.

Фото Максима ВАСИЛЬЕВА: Подписаться на «СЧ» снова можно в привычном месте.