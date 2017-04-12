Олимпийские медали на удачу

Завершение зимнего сезона лучшие лыжники, конькобежцы, биатлонисты и фристайлисты республики торжественно отметили в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Вместе с ними на праздник пришли руководители Минспорта, тренеры и родители спортсменов: папам и мамам вручили благодарности за воспитание замечательных дочерей и сыновей.

Сезон для наших спортсменов в целом сложился удачно, отметил директор республиканской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Николай Николаев. Воспитанники школы участвовали практически во всех крупных всероссийских и многих международных соревнованиях, пять человек стали мастерами спорта России, еще трое – кандидатами в мастера. Особые же успехи на счету биатлонистки Татьяны Акимовой и фристайлистки Ланы Прусаковой.

Напомним, в этом году Татьяна взяла «золото» и «бронзу» на одном из этапов Кубка мира, а также «бронзу» на чемпионате мира в смешанной эстафете. В интервью корреспонденту «СЧ» биатлонистка рассказала, что осталась довольна результатом сезона, и что выходила на старт эстафеты предельно мотивированной, желая отработать свой этап по полной программе.

Главная задача Акимовой на следующий сезон – подготовка к Олимпиаде в Корее. Такую же цель держит в уме и Лана Прусакова. В свои 16 лет она стала уже трехкратной чемпионкой России в слоуп-стайле, выиграла общий зачет Кубка России, а в марте дебютировала на чемпионате мира в Испании, и заняв 15-е место, стала лучшей из россиянок. Единственное, на что посетовала Лана – конкуренция в нашей стране сейчас слабая, очень мало девушек занимается данным видом спорта.

И Татьяна, и Лана, кстати, получили на празднике награды как победительницы республиканского смотра-конкурса «Лучший спортсмен» среди основного и резервного состава соответственно.

В число лучших спортсменов по итогам минувшего сезона вошли также лыжница Кристина Кускова, ставшая двукратной победительницей Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля по лыжным гонкам, победитель первенства России конькобежец Тимур Карамов, а еще – лыжник Максим Алексеев, биатлонист Евгений Петров, фристайлист Дмитрий Мулендеев и конькобежка Анастасия Порфирьева.

На торжественный вечер «зимников» пришла и представительница летнего вида спорта, олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Николаева. Пришла не с пустыми руками – принесла свои серебряную и золотую олимпийские медали. Подержать их в руках и притянуть олимпийскую удачу предложили биатлонистам Татьяне и Вячеславу Акимовым.

Илья КУТУЗОВ

Фото cap.ru: Мама Татьяны Акимовой, Альбина Николаевна, тоже получила благодарность за дочку-спортсменку.