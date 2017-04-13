Не оппоненты, а соратники

ОБСУДИЛИ, КАК ПОМОЧЬ ВРАЧАМ И ПАЦИЕНТАМ

Объединить усилия общества и власти в решении самых острых вопросов – такую важную цель ставят перед собой авторы нового медиапроекта «Приложение силы», который запустили не так давно три ведущих средства массовой информации республики – ГТРК «Чувашия», Национальная телерадиокомпания Чувашии и газета «Советская Чувашия». Добавить передаче резонанса должно участие в ней Главы региона Михаила Игнатьева. Если первый выпуск был посвящен актуальным вопросам экологии, то тема второго не менее важная – здравоохранение. Что делать с нехваткой медицинских кадров? Насколько подготовленными приходят в отрасль специалисты? Как повысить качество медицинской помощи? Об этом и говорили гости студии.

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ВЫПУСКНИКА МЕДФАКА

…Во время записи передачи представители общественности и органов власти, которых ведущий программы, известный журналист Сергей Ломакин полушутя-полусерьезно назвал оппонентами, вовсе и не думали спорить. Конечно, от имени пациентов задавались вопросы, часто обостренные до предела. Но тон разговора был уважительным, а вопрошающие были полны интереса – что же ответит Глава республики.

Первой к нему обратилась представитель республиканского отделения Общероссийского народного фронта, заслуженный врач Чувашии Елена Доманова, которая отметила: не более 60 проц. выпускников медицинского факультета идут работать по специальности. Не взять ли нам на заметку опыт Ставропольского края, спросила она, где стипендии своим будущим работникам оплачивают муниципалитеты и больницы. Глава Чувашии согласился рассмотреть предложенную практику, как согласился и с тем, что проблема дефицита кадров действительно серьезная. Но определенные управленческие решения принимаются, заметил он, корректируются квоты на обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях, с работодателями обсуждается возможность заключения с выпускниками школ трехсторонних договоров.

Дополняя слова руководителя республики, декан медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова Валентина Деомидова отметила, что проблема постепенно решается и уже летом университет выпустит беспрецедентное количество врачей – более 550. По сравнению с 2014 годом число выпускников вырастет на 26 проц.

«Почему не сработала программа «Земский доктор»? – задал следующий вопрос ведущий. Игнатьев с ним не согласился, назвав программу хорошей мотивацией для врачей. Заметил, правда, что не все выдерживают груз ответственности перед пациентами, некоторые уходят из медицины. Между тем обу-чение за счет бюджета – это и некоторое обязательство перед государством.

Много построено новых, оснащенных современным оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов, подчеркнула Елена Доманова, но нет фельдшеров для работы в них… Руководитель республики, демонстрируя полную осведомленность в вопросе, назвал количество и построенных ФАПов, и планируемых к открытию. Там, где персонал отсутствует, он должен появиться, рассказав о проводимой для этого работе, отметил Игнатьев.

ЗРИТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Не обошлись съемки и без традиционных для подобных передач обращений телезрителей. Молодой папа Игорь Кармаев поведал: однажды ему с месячным ребенком на руках пришлось просидеть в очереди к педиатру три часа. Записаться на прием к неврологу и психологу в поликлинике при городской больнице № 2 тоже непросто – эти врачи работают по нескольку часов всего два-три дня в неделю.

«Вопиющий факт», – оценил пребывание в очереди с младенцем Глава республики и дал пару четких поручений министру здравоохранения Чувашии Владимиру Викторову. Во-первых, проверить хронометраж рабочего времени узких специалистов. Во-вторых, главврач должен отрегулировать потоки пациентов.

Придя с ноющим зубом к бесплатному стоматологу, житель Чувашии получил ответ, что кариес отсутствует, озвучил обращение зрителя Сергей Ломакин. Через две недели пришлось пойти к платному специалисту, где поставили сразу семь пломб. «До сих пор пребываю в недоумении, то ли первый врач показал свою низкую квалификацию, то ли второй ввел меня в заблуждение», – процитировал ведущий, наблюдая, как Владимир Викторов на ходу делает пометки в своем блокноте. «Тут нужно говорить о квалификации бесплатного стоматолога и добросовестности платного», – заметил тот вслух.

«За свое здоровье несет ответственность и пациент, на 80 проц. все зависит от него. Лишь на 15-20 проц. здоровье человека зависит от медицины», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Есть гарантированные бесплатные услуги, есть сроки их предоставления, например, услуги УЗИ, поддержала сообщество пациентов присутствовавшая в студии главный редактор газеты «Чебоксарские новости» Лариса Буланкина. «В больницах не увидеть соответствующих выписок», – посетовала она. «Нужную информацию граждане всегда могут найти в открытом доступе, поискав ее в Интернете или позвонив в колл-центры», – подсказал простой ход Игнатьев.

Говорили также об обустройстве больницы в «Новом городе»: на эти цели, сообщил руководитель Чувашии, уже заложены средства. И, конечно же, затронули тему оплаты труда врачей. «Мы отслеживаем выполнение индикаторов, утвержденных в дорожных картах», – сказал Игнатьев и назвал средние зарплаты по республике. Так, в прошлом году врачи в среднем получали 32 тыс. 200 руб. Правда, оговорился он, это с учетом работы по совместительству, но все же с 2011 года зарплаты врачей выросли в 1,6 раза. «Вы знаете все, и это внушает уверенность», – заметил ведущий.

В последние минуты встречи предложила продлить работу томографов в востребованное у пациентов вечернее время руководитель диабетической общественной организации инвалидов «ДиаС» Светлана Бородулина. С чем Глава Чувашии согласился – ведь подобное высокотехнологичное дорогое оборудование должно работать круглые сутки. Порадовавшись за найденный консенсус, ведущий резюмировал: в этом и есть смысл передачи «Приложение силы», чтобы общество и власть вместе находили решения проблем.

Передачу о здравоохранении телепроекта «Приложение силы» смотрите 18 апреля в 9.00 в региональном эфире телеканала «РОССИЯ 1», 22 апреля в 19.00 в региональном эфире телеканала «РОССИЯ 24».

На Национальном телевидении Чувашии программа выйдет 18 апреля в 20.30.

И уже сегодня готовится к выходу следующий выпуск передачи. Он будет посвящен одной из насущных проблем России – дорогам.

Фото cap.ru

? Только сообща можно добиться результата, считают участники передачи «Приложение силы».

? Попасть на прием к врачу без проблем и очередей хотел бы, пожалуй, каждый пациент.