Не забыли Чапаева и Николаева

Недавно в газете «Советская Чувашия» появилась информация о том, что около 160 улиц в Чувашии носят имя Андрияна Николаева. Однако именем космонавта-3 названы улицы, проспекты и прочее не только в Чувашии и России, но и в других странах, особенно в СНГ.

Много лет назад пути-дороги привели меня в Донбасс, в шахтерский город Торез. Этот городок был известен тем, что здесь в свои последние годы в объединении «Торезантрацит» работал зачинатель движения, названного его именем, знаменитый Алексей Стаханов. Здесь же он и похоронен.

В Торезе, за многие сотни километров от Чувашии, и состоялась моя заочная встреча с Андрияном Николаевым. На одном из домов увидел памятную доску, которая гласила: «Улица им. A.Г. Николаева. Названа в честь летчика-космонавта, Героя Советского Союза, осуществившего космический полет на корабле-спутнике «Восток-3» 11 августа 1962 г.»

Эта «авеню» вместе с проспектом Гагарина, улицами Титова, Поповича, Терешковой обрамляют центральный квартал города. Улица Николаева — одна из самых благоустроенных и красивых в Торезе. Здесь с ранней весны до поздней осени благоухают цветы, особенно много роз.

Было весьма заманчиво, находясь в шахтерском городе, побывать в забое. Я упросил знакомого мастера первой в бывшем Чистяково шахты «Красная Звезда», основанной еще в 1860-х годах, посодействовать мне в этом. В результате я в полном шахтерском снаряжении спустился в забой и целую смену провел под землей, на глубине в несколько сотен метров. Впечатлений хватило на многие годы. Об этом я писал когда-то в «Советской Чувашии». Но это было очень давно.

После распада нашей большой страны многое в Торезе изменилось, естественно, не в лучшую сторону. Но город живет, работает, продолжает выдавать на-гора уголь, хотя и в значительно меньших объемах.

Нынешние киевские власти начали массовые переименования всего и вся. Не миновала сия участь и Тореза. На Украине он снова именуется Чистяково. Но поскольку город находится на территории, подконтрольной ДНР, здесь сохранили и его название, и названия всех улиц. А значит, и улица Николаева по-прежнему носит это имя. Как, впрочем, и другая магистраль с именем нашего земляка — улица Чапаева.

ВЛАДИМИР ЖЕБИТ,

общий стаж работы в «СЧ» 27 лет