Нас не сломить

ПЕРЕД ЛИЦОМ ОПАСНОСТИ РОССИЯНЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Прошедшая в Чувашии общественная акция в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге «Вместе против террора!» собрала более 7 тысяч человек.

Напомним, в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро в Санкт-Петербурге 3 апреля погибли 13 человек, более 50 получили ранения. Любой нормальный человек в такой ситуации испытывает скорбь по погибшим, сочувствие к их семьям и ненависть к нелюдям, способным на такие зверства. И совершенно естественно, что собравшиеся на площади Республики в Чебоксарах люди разных политических взглядов, национальностей, вероисповеданий и различного мировоззрения на сей раз никаких разногласий не испытывали, выражая свою поддержку пострадавшим от террора.

Как подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя Государственного Совета Чувашии Николай Малов, «это уже не первая попытка запугать жителей нашей страны, но лишь сплотившись, объединив усилия, мы сможем противостоять терроризму – злу, которое покушается на жизни россиян».

Пришедшие на площадь чебоксарцы в знак единения с петербуржцами возложили гвоздики, зажгли свечи и выпустили в небо символические белые шары. К землякам присоединился и Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Трагедия в Санкт-Петербурге не оставила равнодушными тех, кто хочет видеть Россию сильной и независимой державой. Этот взрыв нужно расценивать как преступление против нашей страны, против каждого ее жителя. Сегодня жители Чувашии показывают свое единство в борьбе с терроризмом. Только так мы сможем справиться с этой бедой», – сказал Михаил Игнатьев.

МНЕНИЯ

Тимур ТРОФИМОВ, выпускник истфака ЧГУ:

– Я пришел сюда вместе с друзьями – не по разнарядке, а по зову сердца. Как историк хочу заметить, что это раньше террористы совершали свои акты с конкретной целью – достаточно вспомнить выстрел Дмитрия Каракозова в Александра II или захваты самолетов радикалами, чтобы освободить соратников из тюрьмы. Сейчас терроризм приобрел гораздо более страшные формы – просто против всего народа, против абсолютно ни в чем не повинных людей. Просто чтобы запугать, посеять панику, превратить народ в трепещущее стадо. С россиянами это не получится.

Светлана ПАРАМОНОВА, программист электроаппаратного завода:

– Когда вижу, какая разнузданная злоба встречается порой в соцсетях, просто оторопь берет. Да, возможно, на какие-то общественные мероприятия не всегда идешь охотно – домашние дела зовут, личные, это жизнь… Но не в этом случае. Случившуюся беду восприняли как свою, у многих на работе родные, друзья в Питере. Когда коллеги дозванивались туда в день трагедии, мы все ждали ответа с замиранием сердца. А сейчас, видя столько единомышленников вокруг, понимаешь: нас не сломить.

Александр ЯКОВЛЕВ, руководитель детской театральной студии «ВанГоги»:

– В день трагедии мы с детьми и их родителями как раз находились в метро в Санкт-Петербурге – направлялись на вокзал, чтобы вернуться в Чебоксары. О взрыве узнали уже в поезде от проводницы. И, я скажу вам, эмоции были непередаваемые. Почувствовали, знаете, холодок гибели, которая была так близко. Это по-настоящему страшно. А ведь 13 человек и их семьи трагедия настигла. Ни за что, в мирное время, в мирном месте. То, что с террором надо бороться, – однозначно. И ради этого стоит отбросить все имеющиеся разногласия.

Терентий МАКЛАШКИН, пенсионер:

– Сюда, на площадь, решил прийти сразу, как увидел объявление об акции. И не зря. Всем сердцем ощутил чувство сплочения с земляками, чувство локтя. Испытал облегчение – нет, нас с выбранной дороги не собьешь, от Родины не оттолкнешь. Дело в том, что я внимательно наблюдал за развитием ситуации вокруг взрыва в средствах массовой информации, и меня до глубины души возмутили инсинуации на тему, что российское правительство не в состоянии обеспечить безопасность своим гражданам, или того паче. Я-то понимал, что весь этот бред направлен на то, чтобы народ разъединить, посеять панику, возмущение, страх, разброд. Теперь я увидел, что это прекрасно понимают и другие.

Фоторепортаж Максима ВАСИЛЬЕВА