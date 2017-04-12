Надежность и качество гарантируем

В торговом комплексе «Терминал» г. Чебоксары сегодня наблюдается заметное оживление. Оно и неудивительно: до начала очередного строительного сезона остались, можно сказать, считанные дни, и люди, задумавшие возведение собственного дома, вовсю заказывают кирпич, газобетонные блоки и другие строительные материалы.

И не беда, что власти республики и муниципалитетов под предлогом сохранности асфальтового покрытия в апреле закрыли дороги для проезда большегрузных машин. Временный запрет отодвигает на чуть более поздний срок завоз и складирование того же кирпича на будущей стройплощадке, но сотрудничество застройщиков именно с «Терминалом» – крупнейшим в регионе поставщиком стеновых материалов – позволяет пережить это без ощутимых потерь. Торговый комплекс предложил своим клиентам очень даже удобный выход из, казалось бы, тупиковой ситуации. В «Терминале» уже который год практикуется такая своеобразная услуга, как бесплатное хранение купленного застройщиками кирпича и блоков на территории продавца, и люди активно пользуются этой возможностью.

На территории, занимающей порядка 10 гектаров, обеспечены все необходимые условия для складирования и надежного хранения строительных материалов. При этом срок хранения месячным «мораторием» для проезда по дорогам тяжелых грузовиков не ограничивается. Есть возможность вывозить стройматериалы поэтапно в ходе строительства: через месяц, два, хоть в июле или августе – в любое время. Погрузочная техника также предоставляется бесплатно.

Услуга застройщикам понравилась – необходимые стеновые материалы многие закупили еще зимой, но торопиться с их транспортировкой на место будущего дома не стали. Во-первых, покупатель хранит свой товар проверенного качества, и его сохранность на складах «Терминала» гарантирована. Чтобы отбросить сомнения, он может собственноручно отметить «свои» поддоны, также у него есть возможность постоянного контроля условий хранения. Во-вторых, зимой или ранней весной из-за снега или непроходимой грязи к стройплощадке трудно подъехать, да и складировать стройматериалы не очень-то удобно. Придет май, все вокруг высохнет – и никаких проблем.

Услуга хороша и тем, что клиент может не беспокоиться о цене стройматериалов: «Терминал» гарантирует сохранение сегодняшней, пока еще низкой, цены на весь период строительства его объекта. То есть стеновые материалы он оплачивает сегодня, а вывозит позже. И если даже к тому времени кирпич в торговом комплексе заметно подорожает, застройщика это волновать нисколько не будет: он-то кирпич и блоки уже оплатил – остается только вывезти их.

Кстати, о ценах. Как показывает ежегодная практика, с началом строительного сезона из-за возрастающего спроса кирпич и газобетонные блоки заметно дорожают. Вот почему не стоит откладывать посещение ТК «Терминал». Оптовые поставки напрямую с заводов позволяют торговому комплексу устанавливать низкие цены для покупателя, что «не по карману» ни одному магазину или рынку. Здесь вам бесплатно подберут желаемый проект будущего дома, сами можете выбрать понравившиеся кирпич (более 500 видов и цветов в наличии) и другие материалы, подсчитают их потребность и стоимость.

Ждем вас по адресу: г. Чебоксары, Канашское шоссе, д. 7/1, торговый комплекс «Терминал»; тел.: /8-8352/ 30-55-10, 30-55-15; www.terminaltk.ru.

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