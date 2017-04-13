Мы из джаза!

«ВОРОБЬЕВЦЫ» ВЫСТУПИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ

Ученики Чебоксарской детской музыкальной школы № 2 имени В.П. Воробьева успешно выступили на IV городском фестивале «Джазовая волна» имени Бориса Яковлевича Цимковского.

Уникальный фестиваль собрал в зале детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина любителей одной из самых сложных в исполнительском плане современной музыки. В фестивале традиционно приняли участие воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств города и учащиеся Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова. В программе – джазовая классика, произведения современных авторов, джазовые обработки.

Джаз всегда вызывал интерес у музыкантов и слушателей разного возраста, а юные артисты с удовольствием исполняют пьесы, содержащие особые ритмические и гармонические модели. Первые опыты в этом направлении совершили юные пианистки Лиана Пулина и Ангелина Яркова. Они представили пьесы «Джошуа сражался против зла» Флинга и «Счастливые буги» Градески. Ученица 6 класса домристка Софья Майкова подготовила к выступлению «Импровизацию» Владимира Конова, а выпускник фортепианного отделения Даниил Степкин, имеющий опыт успешных выступлений в конкурсах и фестивалях джазовой музыки, концертную миниатюру «Печальный клоун».

Яркой страницей фестиваля стало выступление фортепианных ансамблей, исполнивших свою программу виртуозно и артистично. Дуэт Татьяны Павиловой и Татьяны Прокопьевой показал аранжировку в эстрадно-танцевальном жанре «Hello, Dolly», а фортепианный квартет в составе Даниила Степкина, Ульяны Клементьевой, Глеба и Олега Шашуриных – композицию в стиле «латино» «A Little Fiesta».

Интересная музыка очень вдохновила ребят. И теперь начинается активная подготовка новой программы.

Лилия ТЕРЕНТЬЕВА