Московский мост идет в рост

ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ЕГО ОТКРОЮТ В КОНЦЕ ИЮНЯ

Но пройтись пешком по пролетному строению можно уже и сегодня. 10 апреля его отмерили шагами участники выездного совещания, которое провел председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин.

Реконструкцию стратегического для столицы республики объекта ведет московская фирма «Пелискер». Как она справляется с задачей, каждый желающий может увидеть из окна троллейбуса или прогуливаясь по набережной Чебоксарского залива, но всей сопутствующей информацией владеют только заказчик и подрядчик. Вот она.

Контракт на реконструкцию моста-ветерана в центре чувашской столицы был подписан 29 ноября 2015 года. Срок завершения работ – 29 ноября 2018 года. Проезжая часть расширится до шести полос, по три в обе стороны. Как только в конце июня движение пойдет по новому мосту, старый будет разобран и на его месте начнут возводить еще один – такой же, как новый. Затем оба объединят в одно целое.

Ширина полосы для общественного транспорта составит 4 метра, для легкового – 3,5 метра. Сметная стоимость объекта – более полутора миллиардов рублей. Финансируется строительство за счет федерального, республиканского и городского бюджетов.

«Проблемы, которые были с поступлением средств, необходимых на закупку стройматериалов в прошлом году, полностью сняты, – сообщил участникам совещания глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. – Сегодня все работы ведутся в соответствии с графиком. А это значит, что на первую очередь путепровода техника для укладки асфальта сможет выйти уже 10 июня». Заместитель генерального директора ООО «Пелискер» Анатолий Доброжан при этих словах утвердительно кивнул, но сказал, что нужно еще, чтобы солнышко светило в тот день.

Алексей Ладыков тут вынужден был раскрыть свой маленький секрет. У него с небесной канцелярией налажены хорошие контакты, он свяжется с теми, кто тучи разгоняет. «Будет погода – будет асфальт», – на том и порешили. На лицах были улыбки, но тон разговора не оставлял сомнений в успехе дела. Анатолий Доброжан подтвердил, что с финансированием объекта проблем нет и нынче будет выполнено работ на 531 миллион рублей.

Председатель правительства Иван Моторин напомнил, что первая очередь при всех обстоятельствах должна быть введена в строй ко Дню республики. Если возникнет необходимость, придется поработать в три смены. Учитывая то, что движение по новому мосту поначалу будет организовано не в три, а в четыре полосы, что сделает их несколько уже, скорость для транспорта должна быть ограничена 40 километрами в час.

Для контроля потока машин и обеспечения безопасности Иван Моторин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Владимиру Иванову закупить и установить с обеих сторон камеры фото- и видеофиксации. К тому же водителям придется делать небольшой вираж при въезде и съезде с нового моста, так как он стоит несколько в стороне от Московского проспекта и улицы Композиторов Воробьевых.

На совещании обсуждались и другие вопросы. В частности, связанные с освещением объекта и качественным устройством ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, которые должны обеспечить экологическую безопасность залива.

Фото автора: Второй год реконструкции. Полет нормальный.