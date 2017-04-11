Михаил Игнатьев посетил гала-концерт XXI Международного балетного фестиваля

9 апреля Михаил Игнатьев с супругой Ларисой Юрьевной посетил гала-концерт XXI Международного балетного фестиваля, который состоялся в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Фестиваль также посетили Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, члены Кабинета Министров Чувашской Республики и депутаты Государственного Совета Чувашской Республики.

Глава Чувашии поприветствовал гостей фестиваля. Он подчеркнул, что балетный фестиваль, ставший уже традиционным, является ярчайшим событием в культурной жизни республики. Михаил Игнатьев поблагодарил участников и организаторов Международного балетного фестиваля за преданность искусству и яркие впечатления, которые они подарили зрителям.

Благодарность и часы от Главы Чувашской Республики были вручены работникам Чувашского государственного театра оперы и балета: репетиторам по балету – народной артистке Чувашии Галине Васильевой и заслуженной артистке России и Чувашии Ольге Серегиной, балетмейстеру – заслуженному работнику культуры России Галине Никифоровой, артисту балета – народному артисту Чувашии Юрию Свинцову, ассистенту балетмейстера Михаилу Яковлеву.

Михаил Игнатьев сертификат на благоустройство территории Чувашского государственного театра оперы и балета на сумму 13 млн 27 тысяч рублей вручил директору театра Вячеславу Фошину.

Чувашскому государственному театру оперы и балета также в дар передан портрет Бориса Семеновича Маркова (автор портрета – народный художник Чувашии Николай Прокофьевич Карачарсков).

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики