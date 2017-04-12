Миллионеры и домработницы показывают доходы

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ

О своих доходах, сдав налоговые декларации, в Чувашии по состоянию на конец марта отчиталось 47,7 тысячи граждан-налогоплательщиков, среди которых 1517 миллионеров. Доход за прошлый год, превышающий 10 млн. рублей, заявили 18 человек, и один указал 500 миллионов честно заработанных денег. Причем все показатели продемонстрировали рост по сравнению с прошлогодней декларационной кампанией. А вот миллиардеры, коих по прошлому году в республике было двое, пока не объявились.

Этой информацией поделился на брифинге заместитель руководителя управления ФНС России по Чувашской Республике Алексей Краснов, уверенный, что налогоплательщики с миллиардными доходами никуда не делись, и до конца декларационной кампании они подтянутся. Срок представления деклараций установлен не позднее 30 апреля, а так как нынче этот день выпадает на воскресенье, то конечный срок – 2 мая.

Перечень лиц, обязанных представить декларацию к этой дате, не изменился. В нем значатся граждане, получившие доходы от сдачи в аренду квартир, гаражей и другого имущества, а также от его продажи, если на момент заключения сделки имущество находилось в собственности продавца менее трех лет. Лица, получившие по дарственной недвижимость, автомобиль, акции, доли, паи (если эти дары не от близких родственников), также обязаны заполнить декларацию. В том же списке индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, а вместе с ними домработницы, репетиторы, тренеры, строители и отделочники, работающие по договорам. А еще получившие выигрыши в лотереях, на тотализаторах, напомнили на брифинге.

При этом гражданам, заявляющим право на имущественные и социальные налоговые вычеты, не обязательно торопиться со своей декларацией до конца апреля, она принимается в любое время в течение трех лет с момента получения права на вычет. Хотя практика показывает: данная категория налогоплательщиков самая аккуратная и беспокойная. Сдав декларацию в январе, они с нетерпением ждут возмещения налоговых платежей. «Уже начало апреля, а почему денег на счете все нет? Выясните у налоговиков, пожалуйста!» – такие телефонные звонки иногда поступают и в редакцию «СЧ». По закону же срок камеральной проверки налоговой декларации не более трех календарных месяцев с момента ее подачи. Возврат производится в течение месяца после завершения проверки. Так что тревогу бить рановато, максимальный срок, в течение которого деньги должны поступить на счет, как и в прежние годы, составляет 4 месяца.

А вот гражданам, у которых налоговым агентом не удержан налог на полученные доходы, теперь не надо торопиться со сдачей декларации. В соответствии с изменениями, внесенными в налоговое законодательство, ответственность в этом случае ложится на налоговиков, которые сначала должны прислать налоговое уведомление. Получив его, налогоплательщик уплачивает НДФЛ не позднее 1 декабря 2017 года, то есть в сроки, установленные для уплаты имущественных налогов. «Такие ситуации обычно возникают при увольнении сотрудника», – заметила Татьяна Васильева, начальник отдела НДФЛ и страховых взносов.

Растет число налогоплательщиков, заполняющих декларацию по НДФЛ в электронном виде, используя специальную компьютерную программу «Декларация 2016» с сайта УФНС России. А представить декларацию, не посещая налоговую инспекцию, можно, воспользовавшись интерактивным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на том же сайте. Правда, для регистрации в «личном кабинете» гражданину все же придется один раз заглянуть в налоговую инспекцию, чтобы получить первичный пароль. Можно обратиться в любую, необязательно по месту жительства. В настоящее время таким кабинетом обзавелись более 110 тыс. жителей Чувашии.

Для тех, кто не столь дружен с компьютером и к тому же испытывает трудности при оформлении декларации на бумаге, традиционно организованы дни открытых дверей. Они пройдут 14 апреля (с 9 до 20 часов) и 15 апреля (с 10 до 15 часов) во всех налоговых инспекциях республики. Налоговики не только разъяснят всем желающим нюансы декларирования, но и помогут на «гостевых» компьютерах заполнить бланки, чтобы налогоплательщик мог тут же подписать распечатанную декларацию и сдать ее.

Фото из архива УФНС России по ЧР: С позавчерашнего дня все налоговые инспекции работают в новом режиме – с 9 до 18 часов, по пятницам – до 16 час. 45 мин.