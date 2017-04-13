Мечтал работать в газете

– С восьмого класса и примерно до третьего-четвертого курса университета я мечтал стать фотокорреспондентом «Советской Чувашии». Как ее внештатный автор я выезжал на журналистские задания, писал статьи, делал снимки для газеты и фоторепортажи, проходил в редакции учебно-производственную практику.

А ведь 13-летнему школьнику было не так просто попасть на страницы «Советской Чувашии». Нужно было делать и фотографии, и статьи высокого качества – актуальные и привлекающие внимание читателя.

Темы мы, молодые практиканты, освещали самые разные, но чаще событийные. Особенно интересно было писать о проходивших тогда рок-концертах, мотогонках, спортивных состязаниях.

Нравилось делать фотозарисовки. У меня был тогда фотоаппарат «Зенит» самой последней модели, который купили мне родители. Как-то в 1989 году я отправился на задание написать о многодетной матери, приехавшей к нам в Чебоксары из Армении после землетрясения в декабре 1988 года. У нее было четверо детей, и когда я с ней разговаривал, к маме подбежала и прижалась одна из дочек. Она приобняла девочку, и в этот момент я сделал кадр. Снимок получился очень душевный, и его напечатали в «Советской Чувашии» за подписью: «Мамины руки».

Ну а потом по итогам года за этот спонтанный снимок мне, ученику 36-й школы, присудили второе место, и я удостоился премии в 60 рублей. Тогда это были очень большие деньги!

После четвертого курса университета жизнь изменилась, и я ушел в другую профессию. Однако «Советская Чувашия» и сейчас всегда на моем столе, и самые последние новости я узнаю из нее. Приятно быть пусть немного, но все же причастным к истории столетней газеты.