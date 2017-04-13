Мастерам построят город

А НА МЕСТНЫЙ АРБАТ ВЕРНЕТСЯ ДУХ СТАРЫХ ЧЕБОКСАР

Чебоксарский Арбат – на весенней уборке. С улицы вывозят старые торговые павильоны для продажи «сувенирки». Наконец-то можно увидеть и вспомнить, как выглядят исторические здания, которым больше века. И даже волжский простор открывается теперь по-новому. А под народные промыслы выделят место совсем рядом, возле Национального музея, – ни один турист мимо не пройдет.

О том, что бульвар Купца Ефремова превратился из места для прогулок в торговую зону, где шумно и тесно, говорили уже давно. А благородный облик исторического уголка за пестрыми торговыми коробками попросту не разглядеть. Не очень довольны были и мастера, которые выставляли на продажу изделия, сделанные своими руками, – вышивку, украшения, деревянную посуду и многое другое. Их скромный хлеб начали отбивать ловкие предприниматели, которые занимали места, чтобы перепродать не поделки, а подделки.

– В свое время Торгово-промышленная палата республики и Гильдия ремесленников долго убеждали мастеров встать с их изделиями на чебоксарском Арбате. Не все хотели туда идти, не верили, что удастся привлечь туристов, – поделился воспоминаниями президент ТПП Игорь Кустарин. – Однако спустя несколько лет мы наблюдали торговый бум. Но жизнь меняется, и надо снова думать о том, как сделать бульвар купца Ефремова, набережную и Красную площадь краше и привлекательнее. И идея создания особого островка народного творчества, уникальных чувашских промыслов, где люди, которые придут за сувенирами, увидят мастеров в работе, сами попробуют свои силы, мне кажется очень перспективной.

Все предложения по поручению Главы Чувашии Михаила Игнатьева обсуждались администрацией города, предпринимателями и гильдией народных ремесленников вместе. Люди увидели эскизы новых торговых зон, высказали свои пожелания. Все же павильоны, которые они ласково называют домиками, морально устарели.

– Важно сохранить народное творчество, – согласился на встрече глава администрации города Алексей Ладыков. – Необходимо вместе найти решение, которое поможет развить туристическую привлекательность Чебоксар. Дизайн объектов, где будут реализовываться сувениры, должен подчеркивать бренд столицы Чувашии.

В эти дни старые павильоны активно вывозят с бульвара при помощи манипуляторов. Их не разбирают по частям, а грузят на машины целиком.

– Вы только оцените, какой открылся вид на Волгу, как проявляется облик и дух старых Чебоксар, – делится впечатлениями с журналистами, собравшимися на чебоксарском Арбате, главный архитектор города Вениамин Мамуткин. – Бульвар и должен выглядеть иначе, его значимость для города иная, это отнюдь не зона для торговли. Что же касается места для ремесленников, то мы уже определили, где будет создан их городок, в проект вносятся необходимые коррективы.

Количество домиков, которые поставят в Городе мастеров, пока определяется, но в сторону увеличения, а не уменьшения. Открытие нового уголка для ремесленников ждут ко Дню Республики. Не желающим потерять ни дня во время туристического сезона предоставят временные точки на Красной площади.

– Сначала говорили, что в Городе мастеров будет десять–пятнадцать домиков, но после обсуждения было решено, что их число увеличат, – рассказывает председатель Гильдии Нина Бондарь. А мастера, конечно, волнуются, будет ли им уютно на новом месте.

– Да оно недалеко же находится от Арбата, совсем рядом, пятьдесят–сто метров от силы. Все равно туристов туда привезут, – успокаивает коллег по цеху Валерий Шокуров.

Он – уличный художник, пишет портреты на заказ и привык работать рядом с ремесленниками. Поэтому, как начнется сезон, собирается переехать со своими работами с бульвара на новое место.

– Настоящий ремесленник – тот же художник, а нам, художникам, лучше держаться вместе, – объясняет он.

ОТКЛИКИ

Нина БОНДАРЬ, председатель Гильдии ремесленников:

– У меня болит душа за каждого, кто занимается народными промыслами. Люди берегут традиции чувашских мастеров многие годы, делают уникальные по тонкости работы вещи. А есть целые семьи, где родители передали свое искусство детям, и теперь бок о бок в одной семье трудятся целые поколения мастеров. Гильдия постарается защитить интересы каждого настоящего ремесленника, который будет представлен в новом Городе мастеров. Не хотелось бы видеть там перекупщиков или тех, кто торгует китайскими, условно говоря, подделками.

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Андрей КРИЧЕВСКИЙ, дизайнер, независимый эксперт:

– Любая пешеходная улица – это место отдыха горожан, а на бульваре купца Ефремова мы должны, в первую очередь, видеть ту архитектуру, которая досталась нам в наследство. Тут должны быть живые выступления музыкантов, маленькие кафе, скамейки, много общения, но не место для вещевой торговли. Что же касается проекта Города мастеров, то он почти готов. Там будут красивые качественные постройки, рассчитанные не на один год, а на долгую эксплуатацию. Они будут подходить под все требования, в том числе и эстетические, будут не только функциональными, но и станут украшением Чебоксарского залива.

Фото автора

? Дизайн и место торговых павильонов будут изменены.

Фото Максима ВАСИЛЬЕВА

? Тысячи самых разнообразных изделий готовы показать туристам чувашские мастера.