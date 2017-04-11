Кому фонтан, кому памятник

СТУДЕНТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ОБУСТРОИТЬ «ОГОРОД»

Как будет выглядеть сквер на площади Республики, ласково именуемый молодежью «Огород», обсудили студенты и преподаватели чебоксарских вузов, архитекторы и представители администрации города. Среди предложений – установить камеры наблюдения, убрать зоны для курения, поставить скульптуру, символизирующую студенчество.

Этот небольшой зеленый уголок расположен в самом центре города, и его окружают сразу несколько знаковых для всей республики зданий и учреждений. Среди них – старый Дом правительства, построенный еще в довоенные годы, и здание администрации города, где располагается также и несколько министерств. Не стоит забывать о Чувашском педуниверситете, который называют первым вузом Чувашии, и о Чувашской сельхозакадемии с уникальным декором в духе советского классицизма. Над деревьями сквера возвышается памятник Владимиру Ленину, который давно стал частью исторического облика площади.

В сквере на площади прижились несколько сотен древовидных растений, тысячи цветов, росли и цвели даже каштаны. Две большие квадратные клумбы у входа в здание засаживались однолетними цветами. Орнаменты клумб каждый год менялись. В один из летних сезонов в центре обеих клумб стояли пальмы, взятые из теплицы. Позднее клумбы украсили капризные розы. «Чебоксарский дендрарий в миниатюре», «Советская Чувашия» 5.05.2001

Увы, хотя сквер популярен и среди молодых, и среди пожилых горожан и находится в центре, все же он выглядит несколько запущенным. А когда темнеет, ходить по нему страшновато – не хватает освещения. Неудивительно, что «Огород» попал в список важных для Чебоксар мест, которые подлежат реконструкции по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды». Правда, конкретная сумма, которая будет выделена именно на сквер, пока не озвучивается.

Несмотря на некоторую официозность места, было решено, что в преображении сквера должны принять участие и студенты обоих вузов. На обсуждении в Чувашском педуниверситете имени И.Я. Яковлева ребята представили интересные проекты. В каждом – свое видение и своя изюминка. Но были и общие моменты: студентам захотелось увидеть в парке фонтан и место для творчества, побольше скамеек и светильников, обустроить систему видеонаблюдения, а вот от мест для курения отказаться вовсе. Кроме того, молодые мечтают о местах для селфи, зоне wi-fi, стендах с фотографиями, скульптуре, посвященной студенчеству, музее под открытым небом и модных альпийских горках вместо привычных клумб с цветами.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

До 1933 года – Ярмарочная площадь, где торговали крестьяне, а раз в год приезжали балаганы и ставились карусели.

С 1938 года – Советская площадь. В 1934 году начато строительство Дома Советов.

В 1940 году – строительство сквера. Высадка древовидных растений и однолетних цветов.

С 1950 года – площадь Ленина. Памятник Ленину поставлен в 1960 году.

В 1960 году – изменение планировки сквера. Высадка голландских и голубых елей.

С 1996 года – площадь Республики. В 2000 году напротив сквера построена церковь Рождества Христова.

Городские архитекторы оказались более практичными. Они напомнили, что фонтан в нашем климате будет работать от силы 3-4 месяца в году. Гораздо интереснее идея возвести вместо фонтана сцену, где молодежь сможет пробовать свои творческие силы, готовиться к студвеснам и другим мероприятиям. Вместо статичных стендов с фотографиями лучше сделать электронный, где можно менять «картинку». И хорошо бы не только поставить скамейки, но и вырастить газонную траву, по которой можно и ходить, и сидеть, как это делается в парках за рубежом.

Кроме того, не стоит забывать, что в сквере собраны уникальные деревья и травы, которые следует сберечь. Когда-то, гласят архивы, по скверу водили туристов на экскурсию под названием «Природа Чебоксар».

– Меня больше всего удручает состояние дорожного покрытия, – посетовал главный архитектор города Вениамин Мамуткин. – А кроме того, просто безобразие, что территория вокруг сквера превратилась в стихийную стоянку.

Еще один важный момент, который необходимо учесть при реконструкции сквера: его посещают не только студенты. Туда приходят мамы с колясками, заглядывают в зеленый уголок и пожилые люди. И желательно, чтобы на небольшой территории было уютно всем.

Обсуждение реконструкции сквера на площади Республики продолжается.

Предложения горожан ждут в администрации Ленинского района по электронной почте lenin206@cap.ru.

Телефон для справок 23-44-53.

Фото etoretro.ru: В конце 60-х сквер приобрел вид, близкий к современному.