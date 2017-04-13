Кленовый лист согрел мне душу…

Долгое время не видела бывшего коллегу по «Советской Чувашии» Ивана Михайловича Михеева. Сейчас он на заслуженном отдыхе. А недавно встретила в редакции и очень обрадовалась. Душевно стало от его мягкой улыбки, негромкого голоса: «Как дела?..»

Пришел Иван Михайлович не с пустыми руками, по просьбе редакции принес свои воспоминания о работе в «СЧ». И мне кое-что вспомнилось при виде этого немногословного, скромного, интеллигентного человека.

Однажды на утренней планерке шеф (теперь уже неважно, какой из тех, кто руководил «СЧ») устроил прилюдную «порку» автору этих строк. Не помню, за что именно, вероятно, разошлись во мнениях по поводу готовящейся публикации, а спорить с руководством иной раз себе дороже.

Такие эксцессы, когда кому-то доставалось от редактора (а случалось это нередко), сам он называл «рабочими моментами» – и всего лишь. Да и мы незлопамятны. Однако тот «рабочий момент» я переживала довольно тяжело, хотя при коллегах держалась бодро. Но когда зашла в кабинет, рука сама потянулась за валерьянкой, слеза предательски шмыгнула с лица на компьютерную клавиатуру…

В обеденный перерыв в столовую не пошла по причине отсутствия аппетита. Сидела за рабочим столом, смотрела, как за окном печалился тихий осенний листопад. И тут почти робкий стук в дверь… Заходит Иван Михайлович, в глазах неловкость, как будто извиняется за то, что произошло на планерке, та же мягкая улыбка. А в руке – большой кленовый лист, на котором в причудливых формах уместились почти все цвета радуги – красный, желтый, бордовый, зеленый… «Люда, это тебе», – улыбнулся Иван Михайлович. Спрашиваю: где вы такое чудо нашли? На улице, отвечает, ладно, я пошел…

Последние краски уходящей осени вобрал в себя этот кленовый лист – сказочная ладонь, привет от моего коллеги Ивана Михайловича. А в сердце будто весной пахнуло, про «рабочий момент» думать уже не хотелось, бодро села готовить очередной материал. А вечером увезла кленовый листок домой, прогладила через бумагу теплым утюгом, избавляя от раннего старения, назад привезла, и хранилась эта красота в моем кабинете в вазочке почти год.

Недавно на работе подсказали: надо было заложить кленовый листок в рамку под стекло, и сейчас бы любовалась его осенними красками. Да что уж теперь, не догадалась. А Ивану Михайловичу огромное спасибо за его душевное благородство. Тогда, в трудную минуту, он мне очень помог. Вообще это большое счастье, когда в коллективе работают такие люди.

Людмила СМАГИНА,

общий стаж работы в «СЧ» 25 лет