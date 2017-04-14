Как мы бежали эстафету

Вот уже несколько лет, как легкоатлетическая эстафета «СЧ» имеет статус Фестиваля спорта прессы. Участвуют в ней не только собратья по перу, но и команды с радио и телевидения. А начиналось все в 2003 году, когда в эстафете впервые приняла участие команда «Советской Чувашии». Идея в общем-то лежала на поверхности: как так, газета из года в год проводит эстафету, а сама в забеге не участвует?

В состав первой команды включили меня, Екатерину Казнину, Ларису Павлову, Ольгу Чекменеву и Альбину Гаврилову. Выдали нам футболки с логотипом «СЧ» и отправили на стадион «Спартак». Тогда еще не было моды на занятия спортом после работы, мы были молоды, не страдали от лишнего веса и считали, что и так в отличной форме. К забегу на 400 м никто не готовился. А зря. Ведь бежать нам предстояло в группе женских команд предприятий и организаций, многие из них имели солидный эстафетный опыт. …Уже на первом круге команда «СЧ» оторвалась от соперниц. Но, увы, отнюдь не в борьбе за первое место. Быстроногие ткачихи и продавщицы уносились вперед, разрыв между ними и журналистками все увеличивался. Когда я приняла эстафетную палочку у Ольги Чекменевой (этот момент и запечатлел наш фотограф), решила представить, что за мной гонится тигр. Это красиво и скорости прибавляет. Но тигр пугал меня только метров 100, потом, видимо, прилег отдохнуть, а мне предстояло бежать дальше. На половине дистанции я перешла на спортивную ходьбу. Кололо во всех боках. Болельщики что-то кричали. Зато после финиша команду «СЧ» ждала минута славы. Крета Валицкая, тогда первый зам. главы администрации Чебоксар, вручила каждой из нас по алой розе, затем был снимок на память — с ней и руководством «СЧ».

Кстати, уже на следующей эстафете в женской группе появилась новая номинация — для команды, занявшей последнее место. Но бегуньи «СЧ» остались без приза?— они финишировали предпоследними. Потом у нашей газеты были 13-е, 11-е места. А однажды команда «СЧ» даже поднялась на пьедестал почета…

ЕЛЕНА ИЛЬИНА, общий стаж работы в «СЧ» 9 лет