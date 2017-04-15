Историю сверяли по «СЧ»

Александр Мокин, член Союза журналистов России:

— Отец, вернувшись с фронта в родную деревню Хачики, что в Чебоксарском районе, сразу выписал газету «Красная Чувашия», которую через несколько лет переименовали в «Советскую Чувашию». Он хотел, чтобы мы, пятеро его детей, читая газету, учили по ней русский язык и знали его как свой родной — чувашский.

Как-то в армии замполит спросил у меня, кем и чем славится Чувашия. Я назвал полководца Василия Ивановича Чапаева, космонавта Андрияна Григорьевича Николаева. Сказал, что у нас строятся ГЭС и завод промышленных тракторов. Но тут старший лейтенант возразил, что легендарный начдив родом из города Балаково Саратовской области, недалеко от которого, кстати, и дислоцировалась тогда наша воинская часть.

Я решил доказать свою правоту. По моей просьбе кандидат исторических наук Арсений Изоркин прислал мне по почте газету «Советская Чувашия», где была опубликована его статья о В.И. Чапаеве. Так, с помощью газеты я восстановил историческую справедливость.

Помню, когда работал в лесном исправительно-трудовом учреждении в Свердловской области, тоже выписывал «Советскую Чувашию». Так как на лесозаготовках среди поселенцев были и представители Чувашии, газета была нарасхват.

Являясь сотрудником МВД ЧАССР, я сам постоянно публиковал статьи и заметки о деятельности тогдашней милиции. Но и сейчас, будучи пенсионером, я не расстаюсь с газетой, основные новости республики узнаю через любимую «Советскую Чувашию».