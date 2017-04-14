Интервью на взлетной полосе

ВОПРОСЫ МЕСТНЫЕ ОКАЗАЛИСЬ УМЕСТНЕЕ

Осенью 1992 года в Чебоксарах был большой бомонд. Все высшее руководство России съехалось в столицу Чувашии, дабы попытаться договориться о согласии между ветвями власти. Между президентом страны и парламентом уже пролегла пропасть, но ее намеревались преодолеть одним прыжком. До расстрела Белого дома оставался ровно год. Освещать грандиозную встречу в верхах примчалась целая армия журналистов. И у каждого была своя сверхзадача. Об этом мы с коллегами

беседовали в аэропорту, пока ожидали прилета Бориса Ельцина.

Фотомастер из «Московских но-

востей», к примеру, рассказывал,

что уже полгода охотится за пре-

зидентом. Ему нужен был кадр

для целевой страницы. Успел

побывать на всевозможных фо-

румах и светских раутах, извел

километры пленки, но нужная

композиция не вырисовывалась.

А корреспондента японской

телекомпании с распространен-

ным японским именем Лена

Мельникова интересовал только

один вопрос: почему Борис Ни-

колаевич отложил свой визит

в Японию? Ответ напрашивал-

ся сам собой. Вроде бы какое-то

соглашение с этой страной на-

мечалось, но опять тамошние

депутаты потребовали вернуть

Курильские острова, стали пла-

нировать акции протеста. Какой

смысл ехать, если там пикетчики

будут на каждом углу. Но малень-

кая Леночка, одетая в кожаную

курточку и блестящие лосины, по

сему поводу пытала всех подряд,

а от нее все отмахивались.

Меня же редакция «Совет-

ской Чувашии» послала попри-

сутствовать. Если встряну с лю-

бым вопросом, то уже молодец,

а не получится — тоже не беда,

ограничимся описанием колли-

зий с места событий. Это сейчас

при приезде высокого гостя зара-

нее определяется, кто что будет

спрашивать, а тогда определен-

ная вольность не возбранялась.

И вот авиалайнер с величе-

ственной надписью «Россия» на

борту приземлился в чебоксар-

ском аэропорту. Пишущая, сни-

мающая и записывающая жур-

налистская братия сгрудилась

у импровизированного огра-

ждения, переступать за которое

категорически запрещалось под

угрозой расстрела на месте. Пер-

вым по трапу сбежал какой-то

господин, по-свойски обратив-

шийся к репортерам: «Мужи-

ки, с вопросами про Японию

не лезьте, шеф от них в ярость

приходит». Мужики понимаю-

ще закивали головами.

Наконец-то появился Борис

Николаевич. Тут же в неверо-

ятное возбуждение пришли те-

левизионщики из Москвы. Лю-

бо-дорого было смотреть, как

работает эта команда. По прика-

зу оператора: «Выводите его на

меня» — сразу несколько чело-

век стали зазывать президента к

себе, выкрикивая самые заковы-

ристые вопросы. Их помощники

довольно бесцеремонно оттира-

ли плечами конкурентов. В счи-

танные секунды десятки жур-

налистов оказались в роли всего

лишь молчаливых свидетелей

диалога популярного телеведу-

щего с главой государства. Мэтр

телеэкрана в своих вопросах Че-

боксары ни разу не упомянул, он

спрашивал исключительно про

глобальные проблемы. И толь-

ко удовлетворив свой аппетит,

тот милостиво передал Бориса

Николаевича на съедение кол-

легам из других редакций. Тем

тоже Чебоксары по барабану, все

пытаются выяснить что-то про

Центробанк.

Провинциалам явно было не-

чего делать. Столичные шакалы

пера и микрофона полностью

овладели вниманием Ельцина. И

вдруг всех перекрыл тоненький

голосок Леночки Мельниковой:

«Борис Николаевич, а почему

вы в Японию не поехали?» На

лицах сотрудников пресс-служ-

бы президента заиграли желва-

ки. «Мужики» с микрофонами

и диктофонами смолкли, затаив

дыхание. А Ельцин повернулся к

этой крохотуле в лосинах и стал

минут пять ей объяснять, по-

чему он отложил такой важный

политический визит.

Здесь меня осенили доволь-

но простые мысли. Во-первых,

никогда не надо слушать вся-

ких чиновников, которые пы-

таются вещать от имени своего

начальника. Им только кажется,

что они безошибочно угадывают

скрытые желания своих хозяев,

а все окружающие обязаны этим

желаниям потрафлять. А во-вто-

рых, журналисты обязаны в лю-

бой ситуации задавать те вопро-

сы, которые обществу интересны.

Иначе им напрасно платят день-

ги. А нравятся эти вопросы или

не нравятся, дело уже десятое.

Поездка Ельцина по Чебокса-

рам была расписана с обычной

тщательностью, вторая возмож-

ность пообщаться с президентом

предоставлялась журналистам

только за считанные минуты

до отлета. Опять та же картина,

опять то же ограждение, опять

возбужденные лица коллег. Со-

ревноваться с ними на ниве

большой политики было совер-

шенно бесполезным занятием.

Но моей-то газете не помешал

бы эксклюзив с президентом!

На карту поставлена профессио-

нальная репутация, если хотите.

Неужели гости расскажут в сво-

их московских изданиях об этом

историческом событии гораздо

интереснее местной прессы? Нет,

даже при самых мизерных шан-

сах проигрывать это состязание

было непозволительно.

И вот на летное поле выехал

президентский лимузин. Борис

Николаевич не успел выйти из

машины, а я уже орал вопросы

про итоги его поездки в Чува-

шию. Столичные коллеги меня

снисходительно толкали в бока

и объясняли, что президент вна-

чале примет рапорт командира

экипажа и только потом подой-

дет к корреспондентам. Ладно,

пусть они меня держат за чай-

ника, но я себя уже обозначил.

И точно, приняв рапорт стат-

ного летчика, Борис Николаевич

направился прямо ко мне. Да еще

говорит: «Вы что-то спросили?»

Разгадка высочайшей любезно-

сти очень проста. Ему нужны

были именно эти вопросы. А про

перестановки в правительстве,

курс рубля, взаимоотношения с

парламентом можно поговорить

и в другом месте. Но в Чебокса-

рах следовало говорить про Че-

боксары. Это же так понятно.

Борис Николаевич рассказал,

что Чувашия ему очень понрави-

лась, здесь он «ни одной темной

личности не видел». Поведал

про свой указ, который должен

помочь республике в социально-

экономическом развитии, еще

что-то в том же духе.

— А теперь я дранг нах Мос-

кау, — неожиданно на немецком

языке завершил свое интервью

президент и направился в са-

молет. А я с гордым видом по-

вернулся и прошел мимо оше-

ломленных московских коллег,

продолжавших выкрикивать в

президентскую спину вопросы

про Центробанк..