Интервью на взлетной полосе

ВОПРОСЫ МЕСТНЫЕ ОКАЗАЛИСЬ УМЕСТНЕЕ
Осенью 1992 года в Чебоксарах был большой бомонд. Все высшее руководство России съехалось в столицу Чувашии, дабы попытаться договориться о согласии между ветвями власти. Между президентом страны и парламентом уже пролегла пропасть, но ее намеревались преодолеть одним прыжком. До расстрела Белого дома оставался ровно год. Освещать грандиозную встречу в верхах примчалась целая армия журналистов. И у каждого была своя сверхзадача. Об этом мы с коллегами
беседовали в аэропорту, пока ожидали прилета Бориса Ельцина.
Фотомастер из «Московских но-
востей», к примеру, рассказывал,
что уже полгода охотится за пре-
зидентом. Ему нужен был кадр
для целевой страницы. Успел
побывать на всевозможных фо-
румах и светских раутах, извел
километры пленки, но нужная
композиция не вырисовывалась.
А корреспондента японской
телекомпании с распространен-
ным японским именем Лена
Мельникова интересовал только
один вопрос: почему Борис Ни-
колаевич отложил свой визит
в Японию? Ответ напрашивал-
ся сам собой. Вроде бы какое-то
соглашение с этой страной на-
мечалось, но опять тамошние
депутаты потребовали вернуть
Курильские острова, стали пла-
нировать акции протеста. Какой
смысл ехать, если там пикетчики
будут на каждом углу. Но малень-
кая Леночка, одетая в кожаную
курточку и блестящие лосины, по
сему поводу пытала всех подряд,
а от нее все отмахивались.
Меня же редакция «Совет-
ской Чувашии» послала попри-
сутствовать. Если встряну с лю-
бым вопросом, то уже молодец,
а не получится — тоже не беда,
ограничимся описанием колли-
зий с места событий. Это сейчас
при приезде высокого гостя зара-
нее определяется, кто что будет
спрашивать, а тогда определен-
ная вольность не возбранялась.
И вот авиалайнер с величе-
ственной надписью «Россия» на
борту приземлился в чебоксар-
ском аэропорту. Пишущая, сни-
мающая и записывающая жур-
налистская братия сгрудилась
у импровизированного огра-
ждения, переступать за которое
категорически запрещалось под
угрозой расстрела на месте. Пер-
вым по трапу сбежал какой-то
господин, по-свойски обратив-
шийся к репортерам: «Мужи-
ки, с вопросами про Японию
не лезьте, шеф от них в ярость
приходит». Мужики понимаю-
ще закивали головами.
Наконец-то появился Борис
Николаевич. Тут же в неверо-
ятное возбуждение пришли те-
левизионщики из Москвы. Лю-
бо-дорого было смотреть, как
работает эта команда. По прика-
зу оператора: «Выводите его на
меня» — сразу несколько чело-
век стали зазывать президента к
себе, выкрикивая самые заковы-
ристые вопросы. Их помощники
довольно бесцеремонно оттира-
ли плечами конкурентов. В счи-
танные секунды десятки жур-
налистов оказались в роли всего
лишь молчаливых свидетелей
диалога популярного телеведу-
щего с главой государства. Мэтр
телеэкрана в своих вопросах Че-
боксары ни разу не упомянул, он
спрашивал исключительно про
глобальные проблемы. И толь-
ко удовлетворив свой аппетит,
тот милостиво передал Бориса
Николаевича на съедение кол-
легам из других редакций. Тем
тоже Чебоксары по барабану, все
пытаются выяснить что-то про
Центробанк.
Провинциалам явно было не-
чего делать. Столичные шакалы
пера и микрофона полностью
овладели вниманием Ельцина. И
вдруг всех перекрыл тоненький
голосок Леночки Мельниковой:
«Борис Николаевич, а почему
вы в Японию не поехали?» На
лицах сотрудников пресс-служ-
бы президента заиграли желва-
ки. «Мужики» с микрофонами
и диктофонами смолкли, затаив
дыхание. А Ельцин повернулся к
этой крохотуле в лосинах и стал
минут пять ей объяснять, по-
чему он отложил такой важный
политический визит.
Здесь меня осенили доволь-
но простые мысли. Во-первых,
никогда не надо слушать вся-
ких чиновников, которые пы-
таются вещать от имени своего
начальника. Им только кажется,
что они безошибочно угадывают
скрытые желания своих хозяев,
а все окружающие обязаны этим
желаниям потрафлять. А во-вто-
рых, журналисты обязаны в лю-
бой ситуации задавать те вопро-
сы, которые обществу интересны.
Иначе им напрасно платят день-
ги. А нравятся эти вопросы или
не нравятся, дело уже десятое.
Поездка Ельцина по Чебокса-
рам была расписана с обычной
тщательностью, вторая возмож-
ность пообщаться с президентом
предоставлялась журналистам
только за считанные минуты
до отлета. Опять та же картина,
опять то же ограждение, опять
возбужденные лица коллег. Со-
ревноваться с ними на ниве
большой политики было совер-
шенно бесполезным занятием.
Но моей-то газете не помешал
бы эксклюзив с президентом!
На карту поставлена профессио-
нальная репутация, если хотите.
Неужели гости расскажут в сво-
их московских изданиях об этом
историческом событии гораздо
интереснее местной прессы? Нет,
даже при самых мизерных шан-
сах проигрывать это состязание
было непозволительно.
И вот на летное поле выехал
президентский лимузин. Борис
Николаевич не успел выйти из
машины, а я уже орал вопросы
про итоги его поездки в Чува-
шию. Столичные коллеги меня
снисходительно толкали в бока
и объясняли, что президент вна-
чале примет рапорт командира
экипажа и только потом подой-
дет к корреспондентам. Ладно,
пусть они меня держат за чай-
ника, но я себя уже обозначил.
И точно, приняв рапорт стат-
ного летчика, Борис Николаевич
направился прямо ко мне. Да еще
говорит: «Вы что-то спросили?»
Разгадка высочайшей любезно-
сти очень проста. Ему нужны
были именно эти вопросы. А про
перестановки в правительстве,
курс рубля, взаимоотношения с
парламентом можно поговорить
и в другом месте. Но в Чебокса-
рах следовало говорить про Че-
боксары. Это же так понятно.
Борис Николаевич рассказал,
что Чувашия ему очень понрави-
лась, здесь он «ни одной темной
личности не видел». Поведал
про свой указ, который должен
помочь республике в социально-
экономическом развитии, еще
что-то в том же духе.
— А теперь я дранг нах Мос-
кау, — неожиданно на немецком
языке завершил свое интервью
президент и направился в са-
молет. А я с гордым видом по-
вернулся и прошел мимо оше-
ломленных московских коллег,
продолжавших выкрикивать в
президентскую спину вопросы
про Центробанк..