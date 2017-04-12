Звездный след старой «Волги»

СЕГОДНЯ В ШОРШЕЛАХ «ПРИПАРКУЕТСЯ» НОВЫЙ ЭКСПОНАТ

Сестры Лена и Катя Ивановы из Чебоксар вместе с мамой Евгенией все выходные мастерили из картона и фольги чудо-ракету к традиционному детсадовскому конкурсу, посвященному Дню космонавтики в России. Двойняшкам всего по пять лет, но кто такие Юрий Гагарин и Андриян Николаев, девочки знают не понаслышке. Всю неделю чебоксарские дошколята участвовали в мероприятиях городского фестиваля «Космический квест»: понарошку совершили путешествие к звездам, посоревновались в веселых стартах будущих астронавтов, посетили вместе с воспитателями памятники легендарным летчикам, детский парк имени А.Г. Николаева и музей в Шоршелах. А сегодня День космонавтики в столице Чувашии откроет Всероссийская акция «Волонтерский космический забег», где смогут поучаствовать уже взрослые горожане.

Ровно в 10 часов утра на стадионе «Энергия» на старт выйдут представители органов власти республики, лидеры и активисты добровольческих движений и молодежных объединений, известные общественные деятели и спортсмены. В это же время у памятника Юрию Гагарину состоится торжественный митинг. К подножию монумента первому космонавту планеты возложат цветы.

Живые цветы появятся и у памятника Андрияну Николаеву. В этом году мы отмечаем 55-летие первого полета в космос нашего легендарного земляка. Согласно указу Главы Чувашии Михаила Игнатьева в республике пройдет множество мероприятий, посвященных этому юбилею. Часть из них стартует уже сегодня на малой родине чувашского Сокола.

В Мемориальном комплексе в Шоршелах соберутся на слет отряды юных космонавтов со всей республики. Самые активные ребята, победители многих конкурсов получат награды и поздравления от представителей Центра подготовки космонавтов, ветеранов космодромов Плесецк и Байконур.

Цифры:

– Около 200 сине-белых воздушных шаров запустят горожане в небо в память о подвиге космонавтов и в честь 55-летия полета в космос Андрияна Николаева.

– Для 40 тысяч чебоксарских школьников пройдет Единый классный час, посвященный Дню космонавтики.

– 6 команд из городов Чувашии, соседних республик и областей примут участие в традиционном турнире по баскетболу, посвященном памяти летчика-космонавта А.Г. Николаева.

Среди тех, кто приедет поддержать ребят, будут наши земляки – выпускники Казанского авиационного института. Они создали в республике свою ассоциацию и стараются активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи, которую, между прочим, в музее космонавтики ждет новый уникальный экспонат – еще одна ретромашина.

– Родственники Андрияна Григорьевича передали музею его личный автомобиль ГАЗ-24, – рассказал о новинке корреспонденту «СЧ» директор Мемориального комплекса Александр Тукмаков. – Серую «Волгу» Николаев сам покупал на заводе в Горьком и ездил на новеньком авто по Москве. Нам машина досталась уже в подержанном состоянии, поэтому мы решили ее обновить.

Реставрацию проводили на автобазе правительства Чувашии. Благодаря заботам ее директора Александра Михайлова «Волга» Николаева теперь не просто блестит как новая, но и на полном ходу.

А скоро у ретроавтомобиля появится и свой особенный гараж, с прозрачными стеклянными стенами. Павильон установят в Мемориальном комплексе в августе – ко дню празднования 55-летия первого полета в космос Андрияна Николаева. Так что у благородного «ЗИС-110», на котором наш летчик-космонавт триумфально проехал по улицам Чебоксар 2 сентября 1962 года, теперь есть своя компания.

Кстати, несмотря на то что Николаев был невероятно знаменит, звездной болезнью он никогда не страдал и не слишком-то жаловал большие приемы, хотя всегда был готов пожать руку землякам.

Несмотря на успех, а ведь в своем полете Андриян Григорьевич стал первым космонавтом, кто работал на орбите без скафандра, как писал некогда в «Советской Чувашии» известный журналист Лев Васильев, Николаев остался скромным и достойным гражданином Земли.

«Совсем недавно я провожал в первые звездные рейсы своих друзей – космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова, а сегодня мне оказана большая честь совершить новый полет в космос, – заявил Андриян Николаев перед стартом. – Первые космические полеты моих соотечественников вызвали восхищение всего человечества и наполнили наши сердца гордостью за великие успехи советского народа».

Между тем к юбилейному событию в жизни республики присоединяются все больше участников. К примеру, сегодня в Чебоксарах откроется посвященная космонавту мемориальная композиция на территории местного филиала Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН. А в культурно-выставочном центре «Радуга» юные чебоксарцы заложат аллею в честь первых покорителей космоса. Ровно двадцать саженцев елей появятся на территории центра. Именно столько человек в 1960 году было отобрано для подготовки летчиков-испытателей к полетам.

«Я думаю, что дети с гордостью выполнят свою миссию по закладке аллеи, – говорит один из организаторов акции, председатель Союза садоводов Чувашии Юрий Соколов. – Ведь как и прежде, сегодня тысячи мальчишек мечтают быть похожими на космонавта Николаева. И я уверен, что их мечты воплотятся в жизнь, и они проложат свой путь к звездам, равняясь на Андрияна Николаева и других наших земляков – Мусу Манарова и Николая Бударина. Каждый из них внес свой вклад в изучение и освоение Вселенной.

Фото музея космонавтики в Шоршелах: В январе 1961 года группа «звездного десанта» успешно сдала экзамены для первого полета в космос. Оценку «5» получили Гагарин, Титов, Николаев и Попович, остальным поставили «4». Все были первыми зачислены на должности космонавтов.