Заметки в пакете

…«Собкоры приехали!» — выглядывая из редакционных кабинетов, взволнованно шептались машинистки и корректоры. В 60–70-е годы прошлого века руководство газеты примерно раз в квартал собирало на совещание собственных корреспондентов, живущих в городах и районах республики. И когда они шли по коридорам «Советской Чувашии», казались людьми немного из другого мира: статные, уверенные в себе, знающие настоящую жизнь.

Собкоровская сеть делилась по зонам работы или, как раньше говорилось, по «кустам». Собкор из Яльчикского куста, например, кроме родного района, курировал Батыревский и Шемуршинский, ответственный за Алатырский куст брал под опеку соседнее Порецкое. «Агентов» газеты знали в лицо не только районные чиновники и председатели колхозов, но и водители автобусов. С ними собкоры частенько отправляли в редакцию статьи — кто из журналистов заказывал в район материал, тот и бежал на автовокзал забирать пакет.

Свои корреспонденции собкоры присылали и по почте. А срочные новости в номер диктовали по телефону. Но потом появился Интернет, отпала надобность в оперативных сообщениях с мест. И маленького собкоровского отряда в газете не стало.

В разные годы собкорами газеты работали в Алатыре — Александр Мещанкин, Николай Арбузов, Александр Самохвалов, Юрий Захаров, в Шумерле — Александр Казаков, Владимир Есипов, в Мариинском Посаде — Василий Яковлев, Лев Кузьмин, в Ядрине — Евгений Мешалкин, в Новочебоксарске — Людмила Смагина, в Канаше — Леонид Решетников, в Яльчиках — Анатолий Тимофеев. Кто-то из этих людей потом сменил собкоровский быт на постоянную прописку в редакционных кабинетах. Но большинство остались верны своим родным городам и районам.