Глубокая переработка в глубинке

Производство молока в республике в январе – феврале этого года выросло на 4,9 проц. Примерно на столько же увеличился среднесуточный надой от коровы – до 14,9 кг, информирует Минсельхоз. Есть ряд хозяйств, где надои переваливают за 25 кг. Среди них СХПК «Асаново» Комсомольского района, ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» Чебоксарского района, «Агрофирма «Заря» Ибресинского района.

Молочная отрасль не стоит на месте. На Новочурашевском молочном заводе, созданном на базе колхоза «Красный партизан» Ибресинского района, полным ходом ведется реконструкция цеха по сушке для производства сухого обезжиренного молока. По словам директора Сергея Мулеева, она должна быть завершена в нынешнем втором квартале.

Здесь же в 2015 году был пущен новый цех по производству сливочного масла. В 2016 году его мощности увеличены вдвое. В перспективе – открытие новых цехов по производству творога и твердых сортов сыра.