Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил творческий коллектив газеты «Советская Чувашия» со 100-летием издания

14 апреля Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию газеты «Советская Чувашия», которое состоялось в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова.

Глава республики поздравил творческий коллектив ведущего периодического издания Чувашии с вековым юбилеем, подчеркнул значимость этого события для всей республики. Он отметил, что на всем протяжении своей истории газета «Советская Чувашия» на своих страницах запечатлевала важные события социально-политической и экономической жизни Чувашии, неизменно оставалась одним из наиболее уважаемых и востребованных изданий. В её архивах отражена вся история становления и развития республики. Благодаря объективной подаче информации газета не утратила актуальности и значимости и сегодня. «Вы держите высокую планку в своей профессиональной деятельности. Вас любят за актуальность публикаций, правдивость, открытость, преданность своему читателю», — сказал он.

Особую признательность Глава республики адресовал ветеранам журналистики, благодаря которым выросла целая плеяда талантливых журналистов, известных как в республике, так и далеко за её пределами.

В этот праздничный день многие сотрудники редакции отмечены наградами.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждена обозреватель газеты по правовым проблемам Людмила Смагина. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено начальнику технического центра Людмиле Григорьевой. Благодарность и часы от Главы Чувашской Республики вручены начальнику отдела по подписке Марине Ивановой, ведущему инженеру-программисту Валерию Козлову, водителю автомобиля Фаргату Фахртдинову, а также ветеранам труда Владимиру Жебиту и Николаю Скоку.

За значительный вклад в развитие сферы средств массовой информации и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики награждены генеральный директор – главный редактор АО «Газета «Советская Чувашия» Владимир Васильев, заместитель генерального директора – коммерческий директор Елена Плетнева, помощник генерального директора АО «Газета «Советская Чувашия» Елена Логинова, фотокорреспондент Олег Мальцев.

Благодарность министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики объявлена корреспонденту Ольге Казаковой и корректорам Галине Андреевой и Людмиле Романовой.

Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики награжден заместитель главного редактора Игорь Герасимов.

Знаком союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» награждены обозреватели Елена Зайцева, Вячеслав Иванов и Маргарита Красотина. Почетной грамотой Союза журналистов России награждены обозреватель Людмила Арзамасова и ответственный секретарь Екатерина Казнина.

Фоторепортаж

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики