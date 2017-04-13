Газета – большая удача и родной дом

В журналистику я пришел в 1973 году. Начинал на Чувашском радио. О том, чтобы стать тогда корреспондентом «Советской Чувашии», я и мечтать не мог. Престиж сотрудника этой газеты был огромный. Радийщики, как я помню, часто сверяли стрелки часов по «Советской Чувашии», а порой кое-что могли и позаимствовать из тамошних публикаций, для связки слов в предложениях. В минуты, когда собственных способностей не хватало, так делал и я, греха таить не буду. Азы журналистики я постигал тем самым и у мэтров главной газеты республики.

Когда Колю Скока, одного из ведущих корреспондентов радио, пригласили на работу в «Советскую Чувашию», да к тому же на должность заведующего отделом, мы все позадирали носы. Не боги горшки обжигают! Писать в «Советскую Чувашию» я начал в середине 80-х годов, работая уже на телевидении старшим редактором общественно-политических программ. Это были материалы с Чебоксарского завода промышленных тракторов.

Т-330, первый отечественный промышленный трактор, ругали тогда крепко. Корреспондент «Советской Чувашии» Саша Паланов делал это вдохновенно и мастерски. А я не в пример ему старался находить позитивные моменты. Так родился цикл телепередач

«Т-330: за и против». С кинооператором Юрием Диделевым мы побывали на иногородних предприятиях, выпускавших моторы, узлы трансмиссии и гидравлики, навесное оборудование для трактора. В них, как оказалось, и кроются главные проблемы с надежностью.

Слетали мы и на рудники, нефтяные и газовые трассы Крайнего Севера – основные места эксплуатации Т-330. И там не все было гладко. Оказалось, что к импортной технике операторы относились с большим уважением, чем к отечественной. Нашему Т-330 не всегда вовремя делали техрегламенты, бросали его на самые сложные грунты.

Когда все это вышло на экраны телевизоров, многое стало меняться в судьбе трактора в лучшую сторону. Стали открываться сервисные центры, началось обучение механиков. Позвонили мне из «Советской Чувашии» и попросили написать статью обо всем увиденном. Так состоялось мое боевое крещение в уважаемой газете. Да и Паланов, как мне показалось, несколько сменил свою тональность в публикациях на тему трактора. Мы часто стали созваниваться, обмениваться мнениями.

А еще коллектив «Советской Чувашии» протянул мне руку помощи в один из самых тягостных моментов, когда меня выдворили из ГТРК «Чувашия», где я верой и правдой служил 31 год. И тут особая благодарность Александру Белову, который помог мне быстро переквалифицироваться из телевизионщика в газетчика. На тот момент он работал заместителем главного редактора. Я очень высоко ценю и люблю людей, с которыми выпало счастье работать. «Советская Чувашия» – это моя большая удача в жизни, большая ответственность и родной дом.

А закончить я хочу рифмованными строчками. Написаны они были двадцать лет назад, к 80-летию «Советской Чувашии»:

Не круглая вроде бы дата.

Но славная! Крикнем ура!

Оракулам. Принцам. Солдатам

Бумаги, чернил и пера.

Коллеги, всегда молодыми

Живите, творите, любя.

А восемьдесят – это имидж.

Вы так ощущайте себя.

«Чувашкой» зовут вас в народе.

Читают запоем, до дыр.

В поэзии жизни и в прозе

Вы наш неизменный кумир!

Чего пожелать в день рожденья?

Сегодня! Вчера! И потом!

Пусть все, что вы написали,

Не смели рубить топором.

Леонид НИКИТИН,

общий стаж работы в «СЧ» 6 лет