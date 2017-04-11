В Чувашской Республике инфляция сложилась ниже среднероссийского показателя

Цены на потребительском рынке стали одной из тем совещания Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств 10 апреля.

По данным заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимира Аврелькина, в марте текущего года по отношению к декабрю 2016 года наблюдается значительное снижение темпов роста потребительских цен на товары и услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инфляция за указанный период сложилась на уровне 0,8% против 1,9% в прошлом году, в том числе на продовольственные товары – соответственно 0,8% против 1,7%. По предварительным данным Росстата, инфляция в Чувашской Республике сложилась ниже среднероссийского показателя на 0,2%.

«Ситуация на рынке в целом характеризуется как стабильная, обеспеченность продуктами питания достаточная, дефицита не наблюдается», — отметил Владимир Аврелькин.

В марте отмечено снижение цены на свинину (кроме бескостного мяса), куры охлажденные и мороженые, рыбу замороженную неразделанную, масло сливочное, масло подсолнечное, сметану, яйца куриные, сахар-песок, чай черный байховый, муку пшеничную, рис шлифованный, крупу гречневую – ядрицу, пшено, вермишель, огурцы свежие.

В республике ведется постоянная работа по сдерживанию роста цен и развитию конкуренции на потребительском рынке. В частности, проводится еженедельный мониторинг потребительских цен и анализ уровня потребительских цен по 40 наименованиям продовольственных товаров, организовываются ярмарки выходного дня и предпраздничные ярмарки, ведется разъяснительная работа среди руководителей торговых сетей по ценовой политике и работа по повышению в торговых сетях доли товаров местного производства. По сравнению с 2015 годом выросла доля товарооборота рынков и ярмарок в общем объеме товарооборота.

Михаил Игнатьев рассказал о возможности введения новых санкций против России. «Нужно быть к этому готовыми. Важно не допустить необоснованного роста цен», — подчеркнул он. Глава Чувашии обратил внимание на необходимость развития нестационарной, ярмарочной и мобильной торговли для обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией. Он констатировал, что развитие упрощенных форм торговли помогает сократить «звенья» в товародвижении от производителя до потребителя, способствует сдерживанию роста цен.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики