В Чувашии расширены возможности применения средств республиканского материнского капитала

12 апреля на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, которое провёл Председатель Правительства республики Иван Моторин, было рассмотрено постановление, устанавливающее порядок направления средств республиканского материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Напомним, что в дополнение к материнскому (семейному) капиталу в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в Чувашии предоставляется республиканский материнский (семейный) капитал в размере 100 тыс. рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.

И. о. министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Лариса Арсентьева обратила внимание, что на сегодняшний день средствами республиканского семейного капитала распорядились 3484 семьи на общую сумму 302,4 млн рублей. В 2017 году в республиканском бюджете на государственную поддержку семей, имеющих детей, в виде республиканского материнского (семейного) капитала предусмотрено 196,8 млн рублей.

Распоряжение средствами республиканского материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям предусмотрено по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребёнком (детьми) (на оплату за присмотр и уход за ребенком и (или) за содержание ребенка в образовательных организациях, осуществляющих в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования);

3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики