В Чувашии прошли соревнования по легкой атлетике среди спортивных школ республики

8 апреля в манеже СШОР №3 Минспорта Чувашии прошли первенство Чувашии по легкой атлетике среди спортивных школ и республиканские соревнования памяти Б.Н. Елизарова.

Всего в соревнованиях были представлены воспитанники 23 школ городов и районов республики. На церемонии торжественного открытия спортсменов поприветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Игорь Головин, участница Олимпийских игр, чемпионка мира по спортивной ходьбе Алина Иванова. Они пожелали участникам успешных стартов и новых рекордов.

В течение дня легкоатлеты разыграли медали среди юношей и девушек в беге на 1500 м, 800 м, 400 м, 60 м и 60 м с барьерами, прыжках в длину, в высоту, в толкании ядра и в смешанной эстафете 4х200.

В общей сложности за награды соревнований боролись около 450 спортсменов. По итогам общекомандного зачета лидером стала команда республиканской СШОР №1 им. В. Егоровой, на второй строчке турнирной таблицы закрепились воспитанники ДЮСШ №2 г. Новочебоксарск, замкнули тройку лидеров представители республиканской СШОР №3.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики