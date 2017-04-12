В Чувашии планируется направить 34 млрд рублей на развитие промышленности и инновационной экономики

12 апреля в ходе заседания Кабинета Министров Чувашской Республики принято решение о внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика». В программу включены мероприятия, реализуемые Фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике по предоставлению субъектам деятельности в сфере промышленности финансовой поддержки.

И.о. министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Инна Антонова сообщила, что на реализацию мероприятий государственной программы в 2017-2020 годах планируется направить средства в общем объеме 34 млрд рублей, в том числе из республиканского бюджета 1,5 млрд рублей, внебюджетных источников – 32,5 млрд рублей.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин отметил важность создания благоприятных условий для развития промышленности и обеспечения инновационной активности бизнеса, призвал ускорить реализацию мероприятий, чтобы механизм государственной поддержки заработал в полном объеме.

Также на заседании рассмотрено постановление о переводе трех земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения в Мариинско-Посадском, Янтиковском, Комсомольском районах.

Правительство республики также утвердило Правила предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на отлов и содержание безнадзорных животных на территории поселений и городских округов. Руководитель Государственной ветеринарной служ­бы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики Сергей Скворцов доложил, что в республиканском бюджете средства на эти цели предусмотрены в размере 626 тыс. рублей.

На заседании Кабинета Министров также были рассмотрены и другие вопросы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики