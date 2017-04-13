В Чебоксарах появилась «космическая» аллея

Вчера на территории культурно-выставочного центра «Радуга» в Чебоксарах состоялась торжественная закладка Аллеи «Они были первыми» в честь первого отряда космонавтов и 55-летия полета в космос нашего прославленного земляка Андрияна Николаева. Инициатором её появления выступил председатель Союза садоводов Чувашии Юрий Соколов.

В погожий апрельский денек за лопаты взялись депутат Госсовета Чувашии Вячеслав Рафинов, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Иван Архипов, заместитель главы Чебоксар Виктор Горбунов, член Общественной палаты Чувашии Нина Семедова-Полупан, заслуженный художник России и народный художник Чувашии Виталий Петров (Праски Витти), директор центра «Радуга» Нина Смирнова, а также журналисты «Советской Чувашии». Вместе с воспитанниками чебоксарской кадетской школы №14 и учениками чебоксарской школы №10 имени летчика-космонавта А.Г. Николаева они высадили 25 голубых елей — по количеству космонавтов в первом отряде, их было 20 человек, и зачисленных в него в 1962 году пятерых женщин-космонавтов.

По завершении посадки юные участники выпустили в небо множество белых воздушных шаров. А затем все переместились в культурно-выставочный центр «Радуга», где состоялось открытие документальной фотовыставки «Космическое лицо Чувашии» и награждение победителей республиканского конкурса детского рисунка «Тайны космоса». Работы победителей будут изданы отдельным каталогом и переданы действующему отряду космонавтов.