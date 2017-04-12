В Чебоксарах обсудили перспективы раздельного сбора мусора

Вчера, 11 апреля, под председательством заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Германа Александрова обсуждены вопросы возобновления раздельного сбора твердых бытовых отходов на территории столицы Чувашской Республики.

В совещании приняли участие депутаты Чебоксарского городского собрания, начальник МБУ «Управление экологии г.Чебоксары» Владимир Михайлов, зам. директора ЗАО «Управление отходами» Александр Соловьев, директор АО «Спецавтохозяйство» Николай Ермилов, а также руководители управляющих компаний ООО «Новоюжный» (Ленинский район) Герольд Шатилов и ООО УК «Сфера» Андрей Тувалев.

10 лет назад горожане поддержали инициативу городских властей о раздельном сборе мусора. Во многих чебоксарских дворах появились контейнеры для сбора бумаги, стекла и пластика. По ряду причин спустя некоторое время раздельный сбор сошел на нет. В настоящее время ЗАО «Управление отходами» заявляет о готовности установить 50 контейнеров для сбора полезных фракций при условии, что муниципалитет заз свой счет установит такое же количество контейнеров.

По результатам обсуждения в адрес МБУ «Управление экологии г.Чебоксары» направлено поручение детально изучить вопрос и подготовить предложения для реализации проекта по раздельному сбору ТБО.

Источник: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары