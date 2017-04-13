В период проведения пасхальных мероприятий в Чувашии будут усилены меры обеспечения правопорядка и общественной безопасности

13 апреля Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провел совещание по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период проведения пасхальных мероприятий.

Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии 95 процентов населения — православные. Ежегодно десятки тысяч жителей региона приходят на пасхальные богослужения. Светлый праздник Пасхи способствует объединению людей вокруг истинных ценностей мира и добра. «Родители, бабушки и дедушки приводят на богослужения детей и внуков, в храмах много светлых и добрых лиц. Наша задача — конструктивно, эффективно взаимодействуя, оперативно обмениваясь поступающей информацией, обеспечить охрану правопорядка и общественной безопасности, чтобы праздничные мероприятия прошли в Чувашии на достойном уровне», — сказал Глава республики.

Михаил Игнатьев обратил внимание руководителей органов местного самоуправления на необходимость создания комфортных условий для верующих. Он также акцентировал внимание на необходимости принятия дополнительных антитеррористических мер перед проведением праздника, усиления мер безопасности в местах праздничных мероприятий.

«Ситуация в стране и мире сложная, нельзя допустить провокаций. Прошу органы местного самоуправления широко информировать население о том, что будет усилен контроль на входах в храмы, будут установлены рамки металлоискателей. Надо доводить эту информацию, чтобы люди приходили пораньше, чтобы не образовались большие очереди», — отметил он.

Важно, чтобы люди не испытывали дискомфорта, чтобы не возникало отрицательных эмоций и конфликтов, резюмировал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Министр внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Неяскин проинформировал о предпринимаемых мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Он отметил, что все места богослужений будут взяты под охрану сотрудников полиции.

Были обсуждены и другие вопросы подготовки к празднованию православной Пасхи.

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля во всех действующих храмах республики состоятся божественные литургии и праздничные религиозные мероприятия, посвященные Пасхе. Мероприятия, посвященные Пасхе, пройдут также в учреждениях культуры и образования, в парках и скверах республики.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики