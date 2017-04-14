В каком году газета писала об этом?

Продолжается конкурс «СЧ» «Угадай год!» Сегодня мы публикуем задания второго тура. Напомним, цель наших внимательных читателей определить, в каких годах в газете вышли предложенные подборки публикаций. Названия статей и ключевые фразы из них приведены ниже.
1. ? год.
Выдь на рынок: чей чек раздается?
«Самое оживленное место на Чебоксарском центральном рынке?— у входа в торговый павильон и внутри, в главном проходе этого огромного здания. Уже месяца три там идет бойкая скупка-продажа приватизационных чеков…»
Навигация не за горами
«…Проблемы, характерные для всей нашей экономики, не миновали речников. И здесь?— сокращения, увольнения. Однако в порту все же стремятся создать рабочие места. Организовали бригаду по изготовлению гаражей, емкостей для воды, готовят плинтуса и рамы для окон. Заработал швейный участок, где шьют рабочую одежду…»
И снова в отпуск
«…Сегодня коллектив производственного объединения «Чебоксарский завод промышленных тракторов» всем 18-тысячным составом ушел в отпуск, оставив на рабочих местах лишь ремонтные и коммерческие службы…»
2. ? год.
Сувениров пока мало
«…И в магазинах по соседству вовсю штукатурят фасады и украшают витрины. Но вот сувениров к предстоящему спортивному празднику в торговых точках пока нет…»
Все посты начеку
«…С гражданами без определенного места жительства, беспризорниками и попрошайками, для коих вечер и ночь?— время бодрствования, проведены профилактические беседы. Их попросили как можно меньше появляться на улице, особенно по ночам…»
Поезд, доставляющий музыку
«…И в тот же день добрая половина Чувашии так или иначе узнала о «Поезде дружбы». Чего стоит один только гудок чудо-паровоза, тянувшего за собой два свежевыкрашенных плацкартных вагона с новыми занавесками, ковриками, мягкими сидениями…»
Кстати, в этот раз мы решили дать нашим знатокам больше времени на размышление. Чтобы найти правильные ответы — есть целые выходные. Звонки участников конкурса будут приниматься в понедельник 17 апреля с 11:30 до 12:00 по телефону 21-35-22.