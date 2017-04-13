В Городской детской больнице №3 г. Чебоксары появится новое оборудование

Для нужд медицинского учреждения г. Чебоксары будут приобретены два аппарата ультразвукового исследования экспертного класса на сумму 20 млн рублей. Благотворительная помощь в приобретении аппаратов ультразвукового исследования оказана Банком ВТБ.

Отметим, положительное решение комитета по благотворительной деятельности Банка ВТБ стало одним из результатов договоренностей, достигнутых в ходе рабочей встречи Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным 7 марта 2017 года.

Между Чувашией и ВТБ выстроены партнерские отношения. Банк осуществляет свою деятельность на территории республики с 2000 года. Благодаря поддержке ВТБ в Чебоксарах продолжено строительство микрорайона Новый город. В мае 2015 года в столице Чувашии открылся сервисный центр Банка ВТБ 24, дочернего Банка ВТБ. Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин отмечает, что Чувашия – динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный регион.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев благодарит председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина и выражает надежду на дальнейшее успешное сотрудничество в решении социально значимых вопросов.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики