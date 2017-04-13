Вымети мусор из мыслей и окружения

СУББОТНИК БЛАГОСЛОВЛЕН МИТРОПОЛИТОМ

Ура, снег растаял, теперь можно навести чистоту и порядок и в родном дворе, и в любимом парке или сквере, и на знакомых улицах.

Апрельские субботники – добрая традиция для всех. В Чебоксарах первый общегородской субботник назначен на четверг, 13 апреля. В 12 часов в сквере К. Иванова соберутся неравнодушные граждане – от муниципальных чиновников до спортсменов, чтобы навести чистоту на его территории. И это, конечно, не единственное место в городе, где нужна заботливая рука. Администрация города и городское Собрание депутатов напоминают о том, что без помощи всех чебоксарцев не обойтись. Активное участие в весеннем санитарно-экологическом месячнике – лучший способ показать, как тебе дорог родной город.

– Выйдем на улицы, заботливо, по-хозяйски приведем в порядок каждый двор, подъезд и на деле покажем свое уважение к родным Чебоксарам! – призвала глава города Ирина Клементьева.

А самые ответственные предприятия и организации уже приступили к уборке, не дожидаясь специального приглашения. Они не только аккуратно убирают мусор со своей территории, но и облагораживают ее: разбивают цветники, высаживают деревья и кустарники.

К слову сказать, митрополит Чебоксарско-Чувашской епархии Варнава дал благословение на приведение в порядок столицы республики в преддверии Светлой Пасхи. Как известно, Чистый четверг по православному календарю – это время, когда стоит разобраться в себе, вымести мусор из души и из дома, добиться чистоты в помыслах и в окружении.

Благословение митрополита получено и на проведение акций чистоты на территории города в субботу, 15 апреля. В этот день горожане приглашаются на уборку в мемориальный комплекс «Победа», а также в парки и скверы.

Фото cap.ru: Добровольцам должны выдать перчатки и инвентарь.