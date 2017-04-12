Выбирай лучшее!

Под таким девизом проходит конкурс «100 лучших товаров России» в этом году.

Сегодня на полках магазинов огромный выбор товаров. Как помочь потребителю сориентироваться в этом многообразии, сделать разумный выбор и принять правильное решение? И самое главное – как повысить доверие потребителей к отечественным товарам?

С каждым годом все больше товаропроизводителей Чувашской Республики радуют потребителей своей качественной продукцией, выходят на российский и зарубежный рынки. Чтобы о высоком качестве вашей продукции или услуги узнали все – примите участие в 20-м ежегодном Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России».

Мероприятия регионального этапа конкурса в соответствии с доверенностью, предоставленной дирекцией конкурса, организовывает ФБУ «Чувашский ЦСМ».

За минувшие годы в конкурсе приняли участие 373 предприятия и организации республики, представившие 606 видов товаров и услуг. В копилке достижений Чувашии – 137 лауреатов и 264 дипломанта программы. Их продукция и услуги маркированы логотипом победителя конкурса, который в течение 2-х лет безвозмездно можно использовать в рекламных целях.

Церемония торжественного награждения лауреатов конкурса в Чувашской Республике проходит в рамках празднования Всемирного дня качества на Республиканской научно-практической конференции в присутствии Главы Чувашской Республики и почетных гостей.

Лучшие работники предприятий – победителей конкурса награждаются почетными знаками «Отличник качества», а руководители – знаками «За достижения в области качества».

Среди активных участников предыдущих конкурсов можно выделить предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (АО «Чувашхлебопродукт», АО «АККОНД»), ведущие предприятия, представляющие продукцию производственно-технического назначения (ОАО «ВНИИР», АО «Электроприбор», ПАО «Химпром», ОАО «Промтрактор», ООО «Промтрактор-Промлит»), предприятия легкой промышленности (ООО «Чулочно-трикотажная фабрика»), организации сферы услуг (санатории, учебные заведения, лечебные учреждения).

В этом году конкурс проводится в следующих номинациях:

продовольственные товары;

промышленные товары для населения;

продукция производственно-технического назначения;

изделия народных и художественных промыслов;

услуги для населения;

услуги производственно-технического назначения.

Необходимые для подготовки документы размещены на сайте ФБУ «Чувашский ЦСМ». По вопросам участия обращаться по тел. 33-44-61, факсу 66-62-16, e-mail: stand_csm@chtts.ru

Надеемся увидеть продукцию и услуги чувашских товаропроизводителей в числе лауреатов и дипломантов конкурса «100 лучших товаров России» 2017 года.

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