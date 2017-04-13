«Время первых» заставляет затаить дыхание

Накануне Дня космонавтики в кинотеатрах страны стартовал прокат фильма «Время первых». Но прежде историю выхода человека в космос и подвига космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева увидели региональные журналисты. Предпремьерный показ фильма состоялся в рамках Всероссийского медиафорума «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге.

Кто-то из журналистов отправился в зрительный зал, полный скепсиса: все-таки истории больше пятидесяти лет, интересна ли она сегодня? Может ли понравиться зрителю, избалованному голливудскими блокбастерами с массой спецэффектов и закрученными сюжетами?

Оказалось, что да. Космическая история и такая же «космическая» музыка завораживают. Семь внештатных ситуаций не дают расслабиться: зная наверняка, что экипаж выжил, все равно смотришь фильм, затаив дыхание. И красной нитью через ленту проходит история четырехлетнего Леши Леонова, отправившегося посмотреть, спят ли ночью в гнезде птички. Будущий Герой Советского Союза тогда заблудился, но именно в тот момент он по-настоящему открыл для себя звездное небо.

…Экран погас, и все пятьсот зрителей предпремьерного показа аплодировали стоя, приветствуя продюсера фильма Тимура Бекмамбетова.

«В жизни никогда такого не было, чтобы я снимал фильм для своего героя», – рассказал он. И вспомнил, что Леонов, посмотрев ленту впервые, долго молчал, а потом вынес вердикт – все точно, по ней можно изучать космонавтику. Лишь посоветовал вырезать момент, где Королев падает. Ведь герои не могут упасть. В итоге, напомнил продюсер, в фильме остался лишь упавший из рук конструктора портфель.

«Насколько реалистичен фильм?» – поинтересовались журналисты у Бекмамбетова. Он ответил, что все основные события реальны, переданы со слов самого Леонова и подтверждены бортовыми журналами. И даже шутки – леоновские. Сценаристы лишь приукрасили сюжет мелкими деталями, в которых и есть доля выдумки.

? Алексея Леонова блестяще сыграл Евгений Миронов, а командира корабля Павла Беляева – Константин Хабенский.

? Для читателей «СЧ» – автограф от продюсера Тимура Бекмамбетова.