Валерий ФИЛИМОНОВ: “У населения Чувашии растет удовлетворенность качеством медицинской помощи”

ЦИТАТА НОМЕРА

Валерий ФИЛИМОНОВ, председатель Государственного Совета Чувашской Республики:

«Основной задачей здравоохранения республики является увеличение рождаемости, естественного прироста населения, увеличение продолжительности жизни. Не все демографические показатели зависят только от работников здравоохранения, на них влияет и экологическая обстановка в регионе, и социально-экономическая ситуация. Но отрадно, что растет удовлетворенность населения республики качеством медицинской помощи. Я уверен, что, работая единой слаженной командой, мы сможем выполнить все задачи, поставленные правительством Чувашии в сфере здравоохранения».