Бувайсар САЙТИЕВ: “Я в очередной раз убедился в силе чувашского народа”

ЦИТАТА НОМЕРА

Бувайсар САЙТИЕВ, депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион:

«Сила России в ее многонациональности и многообразии, умении плодотворно взаимодействовать, работать плечом к плечу, быть вместе и в радости, и в горе. В Чувашии я в очередной раз убедился в силе вашего региона, силе чувашского народа, который богат многовековыми добрыми традициями. Республика славится борцами, такими спортсменами, как четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый призер ХХII Олимпийских игр Сергей Корнилаев, победитель многих международных соревнований, серебряный призер чемпионата Европы Иван Григорьев. Это очень знаковые фигуры лично для меня и для отечественной вольной борьбы».