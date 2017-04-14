Арест тиража

ИЛИ СЛОВО, ОТЛИТОЕ В МЕТАЛЛЕ

Шел 27 съезд Коммунистической партии. Номера газеты подписывались в печать поздно, несмотря на то что все материалы съезда были уже набраны и вычитаны корректорами и дежурным редактором. «Свежей головой» был Николай Пейков. Я была старшим ревизионным корректором. Все заголовки, напечатанные аршинными буквами и цифрами, были перечитаны по нескольку раз всеми сотрудниками редакции, не говоря уже о руководстве. Ждали поправок.

Надо сказать, что в те времена каждая строчка

отливалась в металле линотипистками: сидит

такая машинистка, только печатает не на пи-

шущей машинке, а на огромном, пышущем

жаром линотипе. Поправки к материалам

приходили по телетайпу. Где-то выступаю-

щий отвлекся от текста, где-то вместо апло-

дисментов делегаты съезда устроили овации,

и надо было написать: «Бурные аплодисмен-

ты, переходящие в овации». И все исправле-

ния надо было внести в текст и вычитать весь

абзац, содержащий правку. Потому что ли-

нотипистка, набирая строчку, могла сделать

ошибку в соседнем слове, а верстальщик —

поставить строчку на другое место.

Время было позднее, съезд шел уже не

первый день, все ходили невыспавшиеся:

накануне номер также сдали поздно. Плюс

переживали, как будем добираться домой в

третьем часу ночи: в то время сложно было

вызвать такси и уехать домой на нем — так-

си было государственным и работало как

придется. А машина дежурным редакторам

и корректорам не полагалась, бывало, что и

пешком через весь город приходилось идти.

Пока ждали поправки, травили байки.

Ирина Мефодьевна Краснова, заместитель

ответственного секретаря, рассказывала, что

во времена Хрущева ответная реакция зала

выглядела на газетных полосах иначе — в

скобках печатали: «Оживление в зале»,

«Смех», «Оживление, смех в зале».

В третьем часу, наконец, номер сдали. Ут-

ром прихожу на работу, а Владимир Алек-

сеевич Жебит, ответственный секретарь, с

сочувствием смотрит на меня и говорит:

«Ну что? Пошли на ковер!»

Оказалось, что когда печатники собрались

домой после трудовой ночи, уже практиче-

ски утром, кто-то из них взял в руки газету,

начал читать и тут же растерянно завопил:

«Мужики, у нас сейчас какой съезд пар-

тии идет?» Мужики ему дружно отвечают:

«XXVII». А он разворачивает номер и груст-

но говорит: «А у нас в газете XXII». Дело в

том, что номера съездов набирались вручную

из отдельных знаков и цифра V каким-то

образом выпала. Никто этого, когда читал,

не заметил…

Весь тираж в 130 тысяч экземпляров был

арестован. Печатники остались работать

сверхурочно, газеты в киоски и почтовые

ящики пришли с опозданием на целых пол-

дня. И, конечно, главные виновники — де-

журный редактор и старший ревизионный

корректор — были наказаны лишением

премии с выплатой стоимости бумаги в 80

рублей.

Я не спорила — вина была моя, пото-

му обижаться было не на кого. И 80 рублей

(тогда для многих людей — целая месячная

зарплата, на эти деньги можно было поле-

теть в Сочи и вернуться назад) было не очень

жалко. Я помнила рассказы коллег, когда за

подобное можно было и под статью угодить:

«за вредительство». Слово не воробей, каж-

дое отливалось в металле.