Арест тиража

ИЛИ СЛОВО, ОТЛИТОЕ В МЕТАЛЛЕ
Шел 27 съезд Коммунистической партии. Номера газеты подписывались в печать поздно, несмотря на то что все материалы съезда были уже набраны и вычитаны корректорами и дежурным редактором. «Свежей головой» был Николай Пейков. Я была старшим ревизионным корректором. Все заголовки, напечатанные аршинными буквами и цифрами, были перечитаны по нескольку раз всеми сотрудниками редакции, не говоря уже о руководстве. Ждали поправок.
Надо сказать, что в те времена каждая строчка
отливалась в металле линотипистками: сидит
такая машинистка, только печатает не на пи-
шущей машинке, а на огромном, пышущем
жаром линотипе. Поправки к материалам
приходили по телетайпу. Где-то выступаю-
щий отвлекся от текста, где-то вместо апло-
дисментов делегаты съезда устроили овации,
и надо было написать: «Бурные аплодисмен-
ты, переходящие в овации». И все исправле-
ния надо было внести в текст и вычитать весь
абзац, содержащий правку. Потому что ли-
нотипистка, набирая строчку, могла сделать
ошибку в соседнем слове, а верстальщик —
поставить строчку на другое место.
Время было позднее, съезд шел уже не
первый день, все ходили невыспавшиеся:
накануне номер также сдали поздно. Плюс
переживали, как будем добираться домой в
третьем часу ночи: в то время сложно было
вызвать такси и уехать домой на нем — так-
си было государственным и работало как
придется. А машина дежурным редакторам
и корректорам не полагалась, бывало, что и
пешком через весь город приходилось идти.
Пока ждали поправки, травили байки.
Ирина Мефодьевна Краснова, заместитель
ответственного секретаря, рассказывала, что
во времена Хрущева ответная реакция зала
выглядела на газетных полосах иначе — в
скобках печатали: «Оживление в зале»,
«Смех», «Оживление, смех в зале».
В третьем часу, наконец, номер сдали. Ут-
ром прихожу на работу, а Владимир Алек-
сеевич Жебит, ответственный секретарь, с
сочувствием смотрит на меня и говорит:
«Ну что? Пошли на ковер!»
Оказалось, что когда печатники собрались
домой после трудовой ночи, уже практиче-
ски утром, кто-то из них взял в руки газету,
начал читать и тут же растерянно завопил:
«Мужики, у нас сейчас какой съезд пар-
тии идет?» Мужики ему дружно отвечают:
«XXVII». А он разворачивает номер и груст-
но говорит: «А у нас в газете XXII». Дело в
том, что номера съездов набирались вручную
из отдельных знаков и цифра V каким-то
образом выпала. Никто этого, когда читал,
не заметил…
Весь тираж в 130 тысяч экземпляров был
арестован. Печатники остались работать
сверхурочно, газеты в киоски и почтовые
ящики пришли с опозданием на целых пол-
дня. И, конечно, главные виновники — де-
журный редактор и старший ревизионный
корректор — были наказаны лишением
премии с выплатой стоимости бумаги в 80
рублей.
Я не спорила — вина была моя, пото-
му обижаться было не на кого. И 80 рублей
(тогда для многих людей — целая месячная
зарплата, на эти деньги можно было поле-
теть в Сочи и вернуться назад) было не очень
жалко. Я помнила рассказы коллег, когда за
подобное можно было и под статью угодить:
«за вредительство». Слово не воробей, каж-
дое отливалось в металле.