Александр ИВАНОВ: «Советская Чувашия» стала преданным другом и надежным партнером для жителей республики»

ЦИТАТА НОМЕРА

Александр ИВАНОВ, министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии:

«Ни одно мое утро не обходится без чтения «Советской Чувашии». Это издание, без сомнений, за столь долгий срок стало преданным другом, добрым советчиком и надежным партнером для жителей республики. Сквозь страницы газеты прошли жизни и судьбы многих наших земляков из разных поколений. Недаром в этом году в редакцию поступает так много писем с воспоминаниями от благодарных читателей и ветеранов печатного слова. Пусть большой творческий потенциал, профессиональное журналистское мастерство, актуальность и качество информации будут и впредь визитной карточкой «Советской Чувашии». Пусть газета всегда остается востребованной и популярной!»